Stand: 07.05.2024 06:07 Uhr Löbnitz: LKW-Unfall - Schwerverletzter und über 100.000 Euro Schaden

Am Montag sind auf der L23 zwischen Löbnitz und Eickhof (Vorpommern-Rügen) ein LKW und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum seitlichen Kontakt der Fahrzeuge, die in der Folge in den Straßengraben fuhren. Der LKW, der 15 Rinder geladen hatte, kippte dabei auf die Fahrerseite. Der 23-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, den Tiere blieben Verletzungen augenscheinlich erspart. Der 36-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Schaden am LKW wird auf 100.000 Euro geschätzt, der am Auto auf rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden, die L23 blieb für rund acht Stunden voll gesperrt.

