Loddin: Erneut Wohnmobil-Diebstahl in Vorpommern

Die seit Monaten andauernde Serie der Wohnmobil-Diebstähle in Vorpommern geht weiter. Nach Polizeiangaben wurde Urlaubern aus Schleswig-Holstein an diesem Wochenende in Loddin ihr zum Wohnmobil umgebauter Transporter gestohlen. Der Camper habe einen Wert von rund 19.000 Euro. Es handele sich um ein blaues Fahrzeug mit einer Markise an der rechten Fahrzeugseite und einem Pinneberger Kennzeichen. In Vorpommern werden seit Monaten Wohnmobile gestohlen - vor allem in Stralsund und Greifswald. Bisher wurde keines davon wiedergefunden. Der Gesamtschaden wird landesweit auf rund eine Million Euro geschätzt. | 17.10.2021 11:31

