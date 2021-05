Stand: 01.05.2021 16:41 Uhr Lockerung in Alten- und Pflegeeinrichtungen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonnabend Lockerungen für Alten- und Pflegeeinrichtungen in Kraft getreten. Wie Sozialministerin Drese (SPD) mitteilte, müssen vollständig Geimpfte beim Besuch in einem Heim keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen. Auch müssten vollständig geimpfte Bewohner bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren keinen Test vorlegen. Nach der letzten notwendigen Impfung müssten jedoch mindestens 14 Tage vergangen sein, auch dürfe es in der Einrichtung keine akuten Infektionen geben. Allerdings müsse sich vollständig geimpftes Personal weiter einmal die Woche testen lassen. | 01.05.2021 16:41