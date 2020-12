Lockdown: Schwesig verteidigt verschärfte Corona-Maßnahmen Stand: 15.12.2020 13:00 Uhr Am Vormittag ist der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Thema ist die neue Corona-Landesverordnung.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in ihrer Regierungserklärung erneut die verschäften Corona-Maßnahmen verteidigt. Mehrfach appellierte sie an die Bürger: Jeder Einzelne sei nun in der Verantwortung, sich an die Regeln zu halten und so die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren.

Angespannte Lage in den Krankenhäusern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern spanne sich die Lage in den Krankenhäusern mittlerweile an, erklärte die Ministerpräsidentin. Man müsse von anderen Bundesländern lernen: Durch zu langes Warten gerate die Situation außer Kontrolle, so Schwesig.

CDU und Linke: Lockdown sei richtig

Auch der CDU-Abgeordnete Franz-Robert Liskow meinte, der Lockdown sei in der gegenwärtigen Situation "der absolut richtige Schritt". Dem stimmte die oppositionelle Linke grundsätzlich zu. Allerdings: Die Fehler aus dem Frühjahr dürften sich nicht wiederholen, sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg. So müsste der Distanzunterricht für Schüler eine kurzfristige Ausnahme bleiben.

AfD kritisiert Schließungen

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion Kramer warf der Regierung dagegen blinden Aktionismus vor. Er erinnerte an die Forderung seiner Fraktion nach - so Nikolaus Kramer wörtlich "Freiheit statt Zwang" - und kritisierte etwa die Schließung der Gastronomie.

Neue Verordnung wird beschlossen

Im Laufe des Nachmittags soll im Landtag die neue Corona-Landesverordnung beschlossen werden. Diese regelt den am Mittwoch (16. Dezember) beginnenden Shutdown. Bereits am Montag hatten sich beim MV-Gipfel Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft und der Spitzenverbände gemeinsam mit der Landesregierung darüber ausgetauscht.

