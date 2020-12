Lockdown: Schwesig stellt im Landtag Landesverordnung vor Stand: 15.12.2020 06:09 Uhr Am Vormittag kommt der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammen. Thema ist die neue Corona-Landesverordnung.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will den Entwurf der neuen Landesverordnung vorstellen. Diese regelt den am Mittwoch (16. Dezember) beginnenden Shutdown. Bereits am Montag hatten sich beim MV-Gipfel Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft und der Spitzenverbände gemeinsam mit der Landesregierung darüber ausgetauscht.

Weitere Informationen Lockdown: Corona-Regeln in MV bis zum 10. Januar Alles, was Sie über die bis in den Januar verlängerten Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen. mehr

Linksfraktion vermisst klare Linie bei Kitas und Schulen

Heute diskutieren die Abgeordneten über die Inhalte der Landesverordnung, die den harten Lockdown regeln soll, der von Mittwoch an (16. Dezember) bis mindestens zum 10. Januar gelten wird. Es geht dabei auch um noch zu klärende Details wie die Behandlung von Baumärkten und Fahrschulen. Diese und einige andere Punkte waren nach den Bund-Länder-Beratungen am Wochenende offen geblieben. Die Linksfraktion hatte bereits im Vorfeld kritisiert, dass bei den Schulen und Kitas eine klare Linie fehle.

Schwesig: Inzidenzwert muss rapide sinken

Nachdem der Landtag über die neue Verordnung abgestimmt hat, soll im Anschluss daran das Kabinett am Nachmittag den entsprechenden Beschluss fassen. Die Verordnung tritt dann voraussichtlich am Mittwoch in Kraft. Nach Angaben von Schwesig handelt es sich bei der gegenwärtigen Corona-Pandemie um die "schwierigste Situation, die wir bislang in unserem Bundesland hatten". Es müsse alles dafür getan werden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Ziel sei es jetzt, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und einen Landesinzidenzwert von 35 zu erreichen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 241 Neuinfektionen Auch bundesweit bleibt die Lage angespannt: Das RKI bestätigt 500 weitere Todesfälle. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.12.2020 | 07:00 Uhr