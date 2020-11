Stand: 05.11.2020 09:40 Uhr Lobbe: Hotelbrand durch Entkrautungsarbeiten an Fassade ausgelöst

Das Feuer in einem Strandhotel in Lobbe auf Rügen ist auf Reinigungsarbeiten an der Fassade zurückzuführen. Ein Angestellter hatte am Dienstag Kletterpflanzen an der Fassade "abgeflammt", so ein Polizeisprecher. Dabei griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Hauses über. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Bei dem Feuer entstand ein Millionenschaden, verletzt wurde niemand. | 05.11.2020 09:40