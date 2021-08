Lkw durchbricht Leitplanke - A24 bis in den Abend gesperrt Stand: 10.08.2021 11:25 Uhr Nach einem Lkw-Unfall ist die A24 zwischen Parchim und Sukow in Richtung Berlin voraussichtlich bis in den Abend gesperrt, in Richtung Hamburg ist eine Spur frei. Die Aufräumarbeiten sind aufwendig, weil unter anderem Diesel ausgelaufen ist.

Ein Lastwagen hat am Dienstagmorgen auf der Autobahn 24 bei Parchim die Mittelleitplanke durchbrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Berlin, die daraufhin komplett gesperrt wurde. Die Sperrung bis zur nächsten Abfahrt Suckow soll voraussichtlich bis 18 Uhr dauern. In Richtung Hamburg ist eine Spur inzwischen wieder befahrbar. Durch den Unfall wurde der Tank des Lkw aufgerissen, rund 700 Liter Diesel sind ausgelaufen und versickerten. Deshalb gestalten sich die Bergungsarbeiten aufwendig.

Keine Verletzten

Der Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte rund 80 Meter Leitplanke. Bei dem Unfall wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt.

