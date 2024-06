Lkw ausgebrannt: A19 bei Güstrow in Richtung Berlin gesperrt Stand: 29.06.2024 17:05 Uhr Auf der A19 hat am Sonnabendvormittag ein Lkw bei Güstrow (Landkreis Rostock) Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Die Fahrbahn in Richtung Berlin ist hinter der Anschlussstelle Güstrow Süd voll gesperrt.

Ein mit Holzplatten beladener Lkw ist am Sonnabendvormittag auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Güstrow-Süd und Krakow am See in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ist ein technischer Defekt im Motorraum als Grund wahrscheinlich. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Ölspur muss beseitigt werden - Sperrung bis in den Abend

Seit dem Vormittag ist die A19 in Richtung Berlin voll gesperrt. Bei den Löscharbeiten ist ein Großtanklöschfahrzeug zum Einsatz gekommen. Gegen 12.30 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Seit dem Nachmittag ist ein Bergungsunternehmen dabei, den zerstörten Lastwagen zu bergen. Die Aufräumarbeiten werden nach Angaben der Polizei bis in den späten Abend dauern. Auch eine rund 800 Meter lange Ölspur müsse beseitigt werden, sagte ein Sprecher. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden. Viele Autofahrer nutzen zum Ausweichen die A14.

VIDEO: Güstrow: Lkw auf der A19 ausgebrannt - Vollsperrung bis in den Abend (1 Min)

Nach Angaben des ADAC staute sich der Verkehr auf der Autobahn zwischenzeitlich auf rund zwei Kilometer. Nachdem der Brand gelöscht war und der Bergungsdienst die Arbeit aufgenommen hatte, wurden die Autofahrer, die seit dem Unfall im Stau gestanden hatten, am ausgebrannten Lkw vorbeigeleitet. Neu ankommende Fahrzeuge mussten die Autobahn eine Ausfahrt vorher verlassen. Die Integrierte Leitstelle Mecklenburg-Mitte, die für den Landkreis Rostock verantwortlich ist, hatte ehrenamtliche Helfer vom Roten Kreuz alarmiert, die die Autofahrer im Stau mit Wasser und Snacks versorgten.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.06.2024 | 16:00 Uhr