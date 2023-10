Liveticker zur Sturmflut in MV: Pegelstände in der Nacht gesunken Stand: 21.10.2023 08:52 Uhr Die Sturmflut an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ist vergleichsweise glimpflich verlaufen. Es wurden bislang keine Verletzten gemeldet, auch größere Schäden blieben aus. Mehrere Straßen sind weiterhin gesperrt. In der Nacht zum Sonnabend gingen die meisten Pegelstände zurück. Die aktuelle Lage im Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze:

Mehrere Sturmflutschäden auf Rügen

Auf Rügen sind durch den Sturm ein Hotel in Binz und ein Einfamilienhaus in Sagard beschädigt worden. Zudem fiel nach Angaben der Polizei ein Baum auf einen Wagon der Kleinspurbahn "Rasenden Roland". Auch der Hafen Stahlbrode wurde in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei wurde er stark beschädigt, zahlreiche Pflastersteine seien durch die Wellen herausgespült worden.

Feuerwehren räumen umgestürzte Bäume von den Straßen

An der Mecklenburgischen Seenplatte hat der Sturm offenbar keine schweren Schäden angerichtet. Im gesamten Landkreis rückten die Feuerwehren allerdings bei elf Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. Das teilte ein Sprecher des Landkreises mit.

Ueckermünde: Pegel am Stettiner Haff sinken langsam

Langsam fallen nach der stürmischen Nacht auch die Wasserstände an den Küsten des Stettiner Haffs. Im Stadthafen Ueckermünde liegt der Pegel aktuell bei 5,89 Meter. Der Höchstwert lag am Abend bei 5,92 Meter, so Ueckermündes Hafenmeister Roland Till. Er rechnet damit, dass der Pegel am Montag gegen Mittag wieder seinen Normalwert bei 5,20 Meter erreicht. Zwei zusätzliche Spundwände in der Hochwasserschutzmauer sollen solange bleiben.

Auch Straßen am Priwall gesperrt

Wegen des Hochwassers sind im Landkreis Nordwestmecklenburg weiterhin zwei Kreisstraßen gesperrt. Die Strecke zwischen Volkstorf und Priwall sowie zwischen Pötenitz und Priwall sind derzeit nicht passierbar.

Straßen in Wismar, Rostock und Vorpommern-Rügen gesperrt

Vielerorts entspannt sich die Lage, dennoch gibt es noch Behinderungen. In Wismar zum Beispiel sind der Schiffbauerdamm und die Wasserstraße weiterhin gesperrt. Das gilt auch in Rostock für die entlang des Stadthafens verlaufende L22 "Am Strande". Die vielbefahrene Hauptverkehrsstraße ist seit gestern Abend wegen Überschwemmungen für den öffentlichen Verkehr unbefahrbar. Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen sind noch Straßen gesperrt. Die B196 zwischen Karow und Prora in beiden Richtungen, sowie die Bahnhofstraße zwischen Göhren und der B196. Hier sind mehrere Bäume umgestürzt.

Fährverkehr von Rostock soll am Vormittag wieder starten

Voraussichtlich ab 11:15 Uhr wird der Verkehr der Scandlines-Fähren zwischen Rostock und Gedser wieder aufgenommen. Scandlines musste am Freitag wegen ungewöhnlich starker Ostwinde und starker Strömung den Fährbetrieb einstellen

Viele Pegelstände in der Nacht gesunken

Ausgewählte Pegelstände gegen 05.30 Uhr:

Timmendorf/Poel: 1,40 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz gleichbleibend

Wismar: 1,35 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht fallend

Stahlbrode: 1,02 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Stralsund: 1,04 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht fallend

Greifswald/Wieck: 1,01 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Sassnitz/Rügen: 0,97 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht steigend

Koserow/Usedom: 0,90 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Die aktuellen Wasserstände können auf der Pegel-Webseite des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie abgerufen werden.

Ende der heutigen Live-Berichterstattung

An dieser Stelle beenden wir für heute die Live-Berichterstattung über die Sturmflut in Mecklenburg-Vorpommern. Am frühen Sonnabendmorgen geht es weiter.

Wismar, Poel und Warnemünde noch mit Wasserständen von über 1,40 Metern über normal

Bis auf Wismar und Poel, wo die Pegelkurve kurz nach Mitternacht bei etwa 1,48 Meter über normal verharrt, sowie Warnemünde (1,41 Meter über normal) gehen die Wasserstände jetzt teils deutlich zurück. Wismar sei "wohl aus dem Gröbsten raus", so NDR Reporterin Martina Scheller in der Tagesschau kurz vor Mitternacht. Das Hochwasser sei am Ende doch nicht ganz so hoch gestiegen, wie noch am frühen Abend erwartet.

Wismar: "Hochwasser doch nicht so hoch wie erwartet" Es sind bislang keine größeren Schäden bekannt. Wismar ist wohl "aus dem gröbsten raus", so NDR Reporterin Martina Scheller in der Tagesschau.

Viele Pegelstände um 23 Uhr mit fallender Tendenz

Ausgewählte Pegelstände gegen 23 Uhr:

Timmendorf/Poel: 1,52 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz gleichbleibend

Wismar: 1,46 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht fallend

Stahlbrode: 1,38 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Stralsund: 1,38 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht fallend

Greifswald/Wieck: 1,34 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Sassnitz/Rügen: 1,02 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht steigend

Koserow/Usedom: 0,88 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Rostock: L22 "Am Strande" wegen Überschwemmung gesperrt

In Rostock ist am Abend die entlang des Stadthafens verlaufende L22 "Am Strande" gesperrt worden. Die vielbefahrene Hauptverkehrsstraße sei wegen Überschwemmungen für den öffentlichen Verkehr unbefahrbar, teilte die Leitstelle der Hansestadt mit. Die Straße sollte möglichst weiträumig umfahren werden, hieß es. In Warnemünde steht die Westmole komplett unter Wasser.

Rügen: Weiter Gefahr durch Orkanböen - 133-km/h-Böe

Die Sturmflut ist bislang vergleichsweise glimpflich verlaufen im Nordosten, aber die Wetterlage ist weiterhin gefährlich. Am Kap Arkona wurde am Abend eine Orkan-Böe mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h gemessen.

Scheitelpunkt der Sturmflut vielerorts offenbar erreicht

Die Sturmflut in Mecklenburg-Vorpommern hat an vielen Orten offenbar ihren Höhepunkt erreicht. Um 22 Uhr zeigten viele Pegelstandskurven nicht mehr nach oben, sondern liefen - auf hohem, weitgehend konstantem Niveau. In Wismar überschwemmte das Hochwasser Straßenzüge und Parkplätze. Auch in Warnemünde stieg das Wasser deutlich an. Dort war bis zum Abend die Promenade am Alten Strom nicht überspült, so dass Spaziergänger bis zur Mole gehen konnten. In Rostock war die Lage am Abend ruhig. In Binz auf Rügen kippte eine vom Sturm entwurzelte Birke auf ein Auto. Aufgrund des Sturms blieb die Aussichtsplattform Skywalk am Kreidefelsen am Freitag geschlossen. In Ahrenshoop schwemmte die Sturmflut große Teile des Sandstrandes weg.

Bislang keine Verletzten in MV - Todesopfer in Schleswig-Holstein

Bis zum Freitagabend ist Mecklenburg-Vorpommern bei der Sturmflut vergleichsweise glimpflich davongekommen. Es liegen derzeit keine Meldungen über Verletzte im Nordosten vor, auch über größere Schäden ist bislang nichts bekannt. Schwerer getroffen hat es dagegen das Nachbar-Bundesland Schleswig-Holstein. Dort wütet vielerorts an der Ostseeküste die schwerste Sturmflut seit mehr als 100 Jahren. Einige Orte werden evakuiert. Es gibt auch ein erstes Todesopfer. Ein im Sturm umgestürzter Baum erschlug eine 33 Jahre alte Frau in ihrem Auto auf der Ostseeinsel Fehmarn. Das Unglück im Kreis Ostholstein ereignete sich am Freitagnachmittag, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Frau lebte auf der Insel. Zu den genauen Umständen des Unglücks konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

Meteorologe: Nach Mitternacht lässt der Wind nach

Diplom-Meteorologe Uwe Ulbrich vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee sagte im NDR Nordmagazin: "Wir sind immer noch auf dem aufsteigenden Ast - insbesondere die Küsten im Osten." Dort seien die Vorhersagen der Pegelstände übertroffen worden. "Günstiger ist es bei Buchten, die nicht voll in der Windrichtung liegen." Ulbrich geht davon aus, dass die meisten Wasserstände bis Mitternacht noch steigen werden. "Dann wird es nach Mitternacht deutlich weniger werden, weil dann der Wind nachlässt und gegen Morgen auf südliche Richtungen dreht." Damit sei der Druck dann weg, so Ulbrich.

Backhaus: Hochwasser-gefährdete Bereiche in den Nachtstunden meiden

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Menschen in den betroffenen Gebieten an der Ostseeküste zur Vorsicht aufgerufen. "Auch wenn diese Sturmflut zumindest für den überwiegenden Teil der Küste Mecklenburg-Vorpommerns nach den aktuellen Prognosen nicht als schwere Sturmflut einzuordnen ist, bitte ich darum, die durch Hochwasser und Seegang gefährdeten Bereiche insbesondere in den Nachtstunden zu meiden und sich nicht unnötigen Gefahren zum Beispiel bei der Bergung von Sachgegenständen auszusetzen", sagte er am Freitagabend. Die Wasserstände lägen teilweise über den Modellrechnungen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). In Wismar solle der Wasserstand nach derzeitigem Kenntnisstand weiter auf etwa 1,50 Meter über dem mittleren Wasserstand steigen. Für Warnemünde und Greifswald werde derzeit von Scheitelwasserständen bis 1,40 Meter über Normal gerechnet, wie das Ministerium weiter mitteilte. Im Vergleich zu den Sturmfluten 2017 und 2019 seien die Wasserstände an der Außenküste aber deutlich geringer. Im Januar 2019 wurde in Wismar ein Höchstwasserstand von 1,91 Meter über dem mittleren Wasserstand gemessen, in Greifswald waren es 1,67 Meter.

