Liveticker zur Sturmflut in MV: Deich in Wieck am Darß gebrochen Stand: 21.10.2023 14:37 Uhr Die Sturmflut an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns hat vor allem an Hafenanlagen und Dünen für Schäden gesorgt. In Wieck am Darß ist ein Deich mehrfach gebrochen. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze:

NDR MV Live: Wie ist die aktuelle Lage auf dem Darß?

VIDEO: Deichbruch in Wiek: 75 Häuser sind gefährdet (8 Min)

Deichbruch in Wieck: 75 Häuser in Gefahr

In Wieck am Darß ist der Deich an mehreren Stellen gebrochen, an mehreren Stellen droht dieser auch noch weiter durchzubrechen. "Die Lage ist aktuell sehr dynamisch", berichtet Kay Mittelbach, der Kreisbrandmeister im Landkreis Vorpommern-Rügen, gegenüber dem NDR. Ungefähr 75 Häuser seien derzeit vom Wasser gefährdet. Mittelbach hofft, dass das Wasser demnächst endlich zurückgeht. "Wie man aber sieht, ist das aktuell nicht der Fall", so Mittelbach weiter. Grund dafür sei ein "Badewannen-Effekt" im Bodden. Das Wasser laufe hin und her, weil es nicht raus kann. Seit gestern Abend seien die Einsatzkräfte bereits im Einsatz.

Neben der Feuerwehr sind unter anderem auch der Landrat, der Landkreis und der Wasser- und Bodenverband vor Ort. Derzeit werde geschaut, welche Vorbereitungen noch getroffen werden können - unter anderem, inwiefern weitere Sandsäcke gepackt werden können. Möglicherweise komme noch ein Hubschrauber zum Einsatz, der sogenannten "Big Packs" verteilt.

Backhaus warnt vor instabilen Dünen

Aufatmen nach dem Sturmhochwasser an der Küste - so betitelt das Ministerium für Umwelt eine aktuelle Mitteilung. Der für den Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus (SPD) hat darin Bilanz gezogen: "Im Vergleich zu Schleswig-Holstein und Süd-Dänemark hat Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Windrichtung Glück gehabt", so Backhaus. Küstenschutzanlagen und Dünen hätten Gebiete geschützt, die sonst möglicherweise überflutet worden wären.

Manche Küstenregionen haben trotzdem Schaden genommen. Backhaus und sein Ministerium warnten vor instabilen Dünen. Gebietsweise haben sich demnach bis zu vier Meter hohe Abhänge gebildet, die jetzt gesichert werden müssen. "Ich appelliere an die Vernunft der Menschen, sich nicht in solchen Gefahrenbereichen aufzuhalten", heißt es vom Minister weiter. Ein Sturmtief hatte am Freitag und in der Nacht zum Samstag für Hochwasser mit Wasserständen von bis zu 1,50 Metern über Normal gesorgt. Die Aufräumarbeiten dauerten zunächst an.

Pegel: Hohe Einsatzbelastung, gute Vorbereitung

Innenminister Christian Pegel (SPD) zufolge sei die Belastung für die Einsatzkräfte insbesondere in den Küstenregionen in der vergangenen Nacht hoch gewesen. Er zeigte sich am Vormittag gegenüber dem NDR erleichtert darüber, dass in Mecklenburg-Vorpommern niemand durch das Hochwasser lebensbedrohlich verletzt worden ist - was auch der guten Vorbereitung des Landes zu verdanken wäre. "Ich habe schon den Eindruck, dass wir durchgängig gut vorbereitet waren. Wir haben über die vergangenen Jahrzehnte aber auch viel gelernt", so der Minister. Er bedankte sich bei allen Beteiligten.

Greifswald: Nur wenige Sturmschäden

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat das Sturmtief nur wenig Schaden angerichtet. Nach Angaben der Stadt fuhr die Feuerwehr insgesamt fünf Einsätze im Zusammenhang mit dem Wetter. In zwei Fällen lösten sich Bauteile, die gesichert werden mussten. Bei den anderen drei Einsätzen wurden den Angaben zufolge abgebrochene Ästen oder Bäume geräumt. Das Hochwasser selbst stieg in der Nacht zum Samstag auf 1,50 Meter über dem Normalpegel an.

Deich in Wieck am Darß gebrochen

In Wieck am Darß ist ein Deich gebrochen ist. Nach Angaben der Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen hat die Sturmflut eine Lücke von rund zehn Metern gerissen. Das Ostseewasser läuft demnach auf eine Ackerflächen. Die Feuerwehr macht sich derzeit ein Bild von den Schäden.

Sassnitz: Promenadenweg zerstört

Sturm und Hochwasser sind auch an Sassnitz auf Rügen nicht ohne Schäden vorbeigezogen. Das Hochwasser hat nach Angaben der Polizei die Bodenplatten der Strandpromenade beschädigt. Viele Platten wurden demnach durch die Überflutung angehoben und teilweise weggeschwemmt. Zudem liege Treibgut wie Äste auf der Promenade.

Hafen Stahlbrode schwer beschädigt

Der Hafen von Stahlbrode ist durch das Sturmhochwasser erheblich beschädigt worden - der Fähranleger ist unter anderem betroffen. Dort sind Pflastersteine durch das Wasser hoch gerissen worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Vormittag. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.

Mehr Informationen im Video von unserem Reporter:

VIDEO: Hafen Stahlbrode durch den Sturm schwer beschädigt (1 Min)

Mehrere Straßen wieder freigegeben

Vielerorts sind über Nacht gesperrte Straßen wieder freigegeben worden. Dazu zählen "Am Strande" in der Rostocker Innenstadt, die B196 zwischen Karow und Prora auf Rügen und die Bahnhofstraße zwischen Göhren und der B196. In Wismar sind "Am Hafen", die Wasserstraße und die Ulmenstraße wieder befahrbar. Die Kreuzung "Am Hafen/Schiffbauerdamm" hingegen ist noch überflutet und weiter gesperrt. Auch die Kreisstraße zwischen Pötenitz und Priwall im Kreis Nordwestmecklenburg ist vorerst noch gesperrt.

Die Stadt Wismar informiert über aktuelle Entwicklungen auch auf ihrem Instagram-Kanal:

Rostock: Autos blieben auf der Straße im Wasser stecken

Das Sturmhochwasser hat in der Region Rostock in der Nacht keine größeren Schäden angerichtet. Laut Polizei fielen aber Äste auf Fahrzeuge - unter anderem bei Bützow und in Karstorf bei Teterow. In der Hansestadt Rostock stürzte ein Baum sogar auf gleich drei Fahrzeuge. Auf der Straße am Strand in Rostock, die in der Nacht wegen Überschwemmungen gesperrt war, blieb ein Auto in den Wassermassen stecken.

Mehr Informationen im Video von unserem Reporter:

VIDEO: Rostock: Autos blieben im Wasser stecken (2 Min)

Graal-Müritz: Dünen um drei bis acht Meter weggespült

In Graal-Müritz haben die Sturmwellen östlich der Seebrücke auf rund einen Kilometer Länge etwa drei bis acht Meter der Dünen weggespült. Einige Abschnitte des Strandes wurden nach Angaben der Bürgermeisterin inzwischen vorübergehend gesperrt. Die Seebrücke und die Strandaufgänge rechts und links davon können genutzt werden.

Der höchste Pegelstand lag bei 1,58 Meter

In Wismar hatte sich die Feuerwehr auf Pegelhöchststände von bis zu zwei Metern über Normal eingerichtet. Der Wasserstand blieb in der Nacht aber mit 1,58 Meter über Normal deutlich darunter. Das Hafenbecken ist übergelaufen und es wurden einige Straßen überspült. Keller mussten die Feuerwehrleute aber nicht auspumpen. Die Häuser- und Kellereingänge waren im Vorfeld mit Sandsäcken geschützt worden.

Mehr Informationen im Video von unserem Reporter:

VIDEO: Der höchste Pegelstand lag bei 1,58 Meter (1 Min)

Mehrere Sturmflutschäden auf Rügen

Auf Rügen sind durch den Sturm ein Hotel in Binz und ein Einfamilienhaus in Sagard beschädigt worden. Zudem fiel nach Angaben der Polizei ein Baum auf einen Wagon der Kleinspurbahn "Rasenden Roland". Auch der Hafen Stahlbrode wurde in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei wurde er stark beschädigt, zahlreiche Pflastersteine seien durch die Wellen herausgespült worden.

Feuerwehren räumen umgestürzte Bäume von den Straßen

An der Mecklenburgischen Seenplatte hat der Sturm offenbar keine schweren Schäden angerichtet. Im gesamten Landkreis rückten die Feuerwehren allerdings bei elf Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. Das teilte ein Sprecher des Landkreises mit.

Weitere Informationen Sturm und Unwetter: Welche Versicherung zahlt für Schäden? Kaputte Dächer oder beschädigte Autos: Ein Sturm kann teuer werden. Welche Versicherungen schützen vor Unwetterschäden? mehr

Ueckermünde: Pegel am Stettiner Haff sinken langsam

Langsam fallen nach der stürmischen Nacht auch die Wasserstände an den Küsten des Stettiner Haffs. Im Stadthafen Ueckermünde liegt der Pegel aktuell bei 5,89 Meter. Der Höchstwert lag am Abend bei 5,92 Meter, so Ueckermündes Hafenmeister Roland Till. Er rechnet damit, dass der Pegel am Montag gegen Mittag wieder seinen Normalwert bei 5,20 Meter erreicht. Zwei zusätzliche Spundwände in der Hochwasserschutzmauer sollen solange bleiben.

Auch Straßen am Priwall gesperrt

Wegen des Hochwassers sind im Landkreis Nordwestmecklenburg weiterhin zwei Kreisstraßen gesperrt. Die Strecke zwischen Volkstorf und Priwall sowie zwischen Pötenitz und Priwall sind derzeit nicht passierbar.

Straßen in Wismar, Rostock und Vorpommern-Rügen gesperrt

Vielerorts entspannt sich die Lage, dennoch gibt es noch Behinderungen. In Wismar zum Beispiel sind der Schiffbauerdamm und die Wasserstraße weiterhin gesperrt. Das gilt auch in Rostock für die entlang des Stadthafens verlaufende L22 "Am Strande". Die vielbefahrene Hauptverkehrsstraße ist seit gestern Abend wegen Überschwemmungen für den öffentlichen Verkehr unbefahrbar. Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen sind noch Straßen gesperrt. Die B196 zwischen Karow und Prora in beiden Richtungen, sowie die Bahnhofstraße zwischen Göhren und der B196. Hier sind mehrere Bäume umgestürzt.

Fährverkehr von Rostock soll am Vormittag wieder starten

Voraussichtlich ab 11:15 Uhr wird der Verkehr der Scandlines-Fähren zwischen Rostock und Gedser wieder aufgenommen. Scandlines musste am Freitag wegen ungewöhnlich starker Ostwinde und starker Strömung den Fährbetrieb einstellen

Viele Pegelstände in der Nacht gesunken

Ausgewählte Pegelstände gegen 05.30 Uhr:

Timmendorf/Poel: 1,40 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz gleichbleibend

Wismar: 1,35 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht fallend

Stahlbrode: 1,02 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Stralsund: 1,04 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht fallend

Greifswald/Wieck: 1,01 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Sassnitz/Rügen: 0,97 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz leicht steigend

Koserow/Usedom: 0,90 Meter über mittlerem Wasserstand - Tendenz fallend

Die aktuellen Wasserstände können auf der Pegel-Webseite des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie abgerufen werden.

Bilder aus Mecklenburg-Vorpommern

Eindrücke von der Sturmflut am Freitag und Sonnabend:

Keine Verletzten in MV bislang

Die Sturmflut an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ist bislang vergleichsweise glimpflich verlaufen. Es wurden bislang keine Verletzten gemeldet, auch größere Schäden blieben aus. Eine Zusammenfassung der Geschehnisse von Freitag gibt es hier - im Liveticker vom 20. Oktober 2023:

Weitere Informationen Liveticker zu Sturmflut in MV: Pegelstände gehen vielerorts zurück An weiten Teilen der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns gehen die Pegelstände seit dem späten Abend zurück. Bislang kam MV glimpflich davon. mehr

Stumflut in MV: Wie ist die Lage am Sonnabend?

Guten Morgen! Nach einer turbulenten Nacht berichten wir auch heute wieder von den Auswirkungen der Sturmflut an der Ostseeküse von Mecklenburg-Vorpommern.

Links Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 21.10.2023 | 13:00 Uhr