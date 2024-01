Liveticker zu Protesten am Montag: Blockaden sorgen für Einschränkungen Stand: 05.01.2024 11:28 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sollen am Montag fast alle Autobahnanschlüsse durch Trecker blockiert werden. Zudem hat eine Privatinitiative, der sogenannte "Unternehmeraufstand" diverse Autokorsos angekündigt.

Das Wichtigste in Kürze:



Kein Schülerbeförderung der VLP am Montag

Aufgrund der angekündigten Proteste verzichtet die Verkehrsgesellschaft des Landkreises Ludwigslust-Parchim (VLP) am Montag auf die Schülerbeförderung. Damit soll vermieden werden, dass Schülerinnen und Schüler an den Haltestellen stehen bleiben oder Linienbusse die Schulen nicht erreichen und gegebenenfalls über eine längere Zeit im Bus festsitzen. "Wir werden die Situation am Montag beobachten und den Linienverkehr so bald wie möglich wieder aufnehmen. Auf unserer Homepage, der Homepage des Landkreises und in den Sozialen Medien werden wir laufend über den Sachstand informieren", so Stefan Lösel, Geschäftsführer der VLP. Laut Bildungsministerium gelten Schüler und Schülerinnen, die kommende Woche in Mecklenburg-Vorpommern wegen der angekündigten Bauernproteste nicht zur Schule kommen können, als entschuldigt.

VLP: Linienverkehr am Montag erst ab 11 Uhr

Die Verkehrsgesellschaft des Landkreises Ludwigslust-Parchim (VLP) nimmt den Linienverkehr am Montag erst nach 11 Uhr auf. Von den Protestaktionen seien viele Linien der VLP betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Zum einen durch die Querung der Autobahnen A14 und A24 im jeweiligen Linienverlauf und zum anderen durch die Lage von einigen VLP-Betriebshöfen in unmittelbarer Nähe von Autobahnauffahrten. Da die Busse in ihren Umläufen meist Fahrten mehrerer Linien nacheinander bedienen, sind indirekt auch viele weitere nicht die Autobahnen querende Linien betroffen." Mit der Regelung soll vermieden werden, dass Schüler an Haltestellen stehen bleiben oder über eine längere Zeit im Bus festsitzen. Rufbusse sind von den Verzögerungen im Linienverkehr zunächst nicht betroffen. Dennoch könnte es verkehrsbedingt zu Verspätungen oder Ausfällen kommen, warnt die VLP. Nicht zwingend nötige Fahrten sollen für Montagmorgen storniert werden.

Genehmigung für Bauernprotest steht noch aus

Nach NDR Informationen entscheidet das Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag, ob der Bauernprotest am Montag genehmigt wird oder nicht.

Als Folge von Protest: Müllabfuhr fährt Montag vielerorts nicht

Wegen der geplanten Blockaden hat auch die Stadt Rostock über Einschränkungen informiert. Viele Schulen werden nicht mit Essen beliefert. Außerdem fällt der Transport von Schülern mit Behinderung aus. Darüber hinaus stellt vielerorts die Müllabfuhr am Montag den Betrieb ein. Auch einige Bürgerämter bleiben geschlossen.

Landkreis Vorpommern-Greifswald stellt kompletten ÖPNV ein

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat über Soziale Netzwerke angekündigt, den kompletten öffentlichen Personennahverkehr am Montag einzustellen - das betrifft sowohl den Linienverkehr als auch die Schülerbeförderung. "Wir empfehlen jedem, der an an diesem Tag auf das Auto verzichten kann, dies auch zu tun", heißt es zudem.

Bauernprotest in MV: Was ist bisher bekannt?

Die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern planen für den 8. Januar Proteste im ganzen Land. Dafür haben sie angekündigt, vier Stunden lang, von 7 bis 11 Uhr, Straßen und Autobahnauf- und Abfahrten zu blockieren. Grund dafür sind die von der Bundesregierung vorgesehenen Subventionskürzungen - vor allem für Agrardiesel. Die Bundesregierung kündigte am Donnerstag an, die Kürzungen zum Teil zurückzunehmen. Trotzdem wollen die Landwirte den Autobahnverkehr weitgehend lahmlegen. Darüber hinaus hat auch die private Initiative "Unternehmeraufstand" in 25 Städten und auf einigen Landstraßen in MV Autokorsos und Sternfahrten angemeldet.

