Liveticker für MV: 24-Stunden-Streik im Nahverkehr Stand: 02.02.2024 11:55 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat für heute bundesweit zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Mecklenburg-Vorpommern fallen aktuell rund 90 Prozent der Busse und Straßenbahnen aus. Alle Entwicklungen hier live.

Das Wichtigste in Kürze:

Einschränkungen wegen des Streikes fast im gesamten Land

Nahverkehr in Schwerin und Neubrandenburg nicht betroffen

Ausstand endet Sonnabendfrüh

Antworten auf häufige Fragen zum Streik

Nahverkehr fast nach Plan auf und um Usedom

Im Kreis Vorpommern-Greifswald fahren die Busse auf fast sämtlichen Verbindungen, heißt es vom Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald, Dirk Zabel.

Wunsch nach Entlastung am Nahbus-Depot in Grevesmühlen

Mehr Urlaub, mehr Erholungszeit und damit Entlastung für die ÖPNV-Beschäftigten - das fordern die Streikenden in Grevesmühlen am Nahbus-Depot. Ver.di-Verhandlungsführer Sascha Behring hofft im Interview mit dem NDR außerdem auf Verständnis bei den Fahrgästen.

VIDEO: Wunsch nach Entlastung beim Nahbus-Depot in Grevesmühlen (1 Min)

Überlastung im Beruf: Greifswalder Busfahrer im Gespräch

Holger Possow ist Busfahrer bei den Verkehrsbetrieben Greifswald. Er hofft im Interview mit NDR Reporter Stefan Weidig auf bessere Arbeitsbedingungen für sich und seine Kollegen.

VIDEO: Überlastung im Beruf: Greifswalder Busfahrer beschreibt prekäre Lage (1 Min)

Keine Busse in Greifswald - Taxifahrer hoffen auf Geschäfte

VIDEO: NDR Reporter Stefan Weidig vor Ort in Greifswald (1 Min)

Den Schlossern sei dank

In Friedland und Umgebung sind 17 von 20 Bussen trotz des Streikes auf die Strecke gegangen, weil sich die Schlosser des Betriebshofes hinter das Lenkrad gesetzt haben. Sie haben grundsätzlich eine Berechtigung dafür.

VIDEO: Busverkehr vom MVVG-Betriebshof Friedland läuft fast normal (1 Min)

Warum wird eigentlich gestreikt?

Die Gewerkschaft ver.di will Druck in den Tarifverhandlungen machen, fordert unter anderem bessere Arbeitsbedingungen, höheren Freizeitausgleich und mehr Geld für die ÖPNV-Beschäftigten. Die Arbeitgeberseite kritisiert den Streik als "völlig unverhältnismäßig", man habe für die nächste Verhandlungsrunde ein neues Angebot angekündigt und sei weit entfernt von einer Verhandlungssituation, in der ein Streik als letztes Mittel in Betracht kommen könnte.

VIDEO: Keine Fahrgäste, kein Bus: Streik am Omnibusbahnhof (1 Min)

Weitere Buslinie in Wismar fährt

Von der Nahbus GmbH wurde am Morgen bekanntgegeben, dass die Linie 12 trotz des Streikes fährt. Alle ansonsten am Streiktag verkehrenden Linie sind in einem Notfahrplan auf der Nahbus-Website nachzulesen.

Stadtbusse in Greifswald stehen still

In Greifswald haben sich Streikende am Bahnhof versammelt. Morgenfrüh um 2.15 Uhr wollen die Busfahrer hier den Betrieb wieder aufnehmen.

MVVG: Kurzfristig Busfahrer eingesetzt

Die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft (MVVG) konnte einzelne Busse kurzfristig mit Mitarbeitern aus der Werkstatt des Betriebshofes Friedland besetzen. Das hat unser NDR Reporter vor Ort erfahren. Dadurch können Busverbindungen in der Region Friedland doch bedient werden. Welche Busse unterwegs sind, erfahren Fahrgäste über die Mobilitätszentrale der Gesellschaft.

Seenplatte: Private Busunternehmen fahren

In Neustrelitz, Wesenberg, Mirow und Feldberg fahren Busse. Hier sind private Unternehmen unterwegs, die sich nicht am Streik beteiligen.

Informationen für jeden Landkreis

Vom Streik sind nicht alle Verkehrsbetriebe und Linien im Nordosten betroffen. Was in jedem einzelnen Landkreis gilt:

Stillstand bei diesen Verkehrsbetrieben

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft

Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim,

Nahbus Nordwestmecklenburg,

Rostocker Straßenbahn,

Regionalbus Rostock,

Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft,

Verkehrsbetrieb Greifswald,

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald,

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen.

Nicht betroffen ist der Nahverkehr in Schwerin und Neubrandenburg.

24-Stunden-Streik bis Sonnabendfrüh

Der bundesweite Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat am frühen Freitagmorgen begonnen und soll mit Betriebsbeginn am Sonnabend enden.

