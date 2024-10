Extra-Tipp: Das Bürgerfest in Schwerin von oben

Am historischen Gebäude der Sparkasse in der Wismarschen Straße in Schwerin gibt es einen Aussichtsturm auf dem Dach. Von dort gibt es einen schönen Überblick über die Innenstadt und über die Bummelmeile rund um den Pfaffenteich. Dort stellen sich das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmen und Institutionen aus dem Nordosten vor.

Musik am dritten Tag: Zoe Wees und die Hinterlandgang

Musik aus Vorpommern gibts von 15.40 Uhr bis 16.40 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Alten Garten. Die Hinterlandgang aus Demmin tritt dort dann auf.

Gegen 17.45 Uhr übernimmt Malik Harris die Bühne. Der deutsche ESC-Teilnehmer von 2022 ("Rockstars") spielt gut eine Stunde. Um 20.30 Uhr beginnt die Show von Zoe Wees. Die junge Hamburgerin ist seit 2020 besonders erfolgreich.

Diskussion zum Grundgesetz, Fragerunden mit Schwesig

Am dritten Tag des Bürgerfestes in Schwerin gibt es mehrere Diskussionsrunden mit Regierungsmitgliedern aus Bund und Ländern. Am Stand der Bundesregierung spricht zur Stunde außerdem die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, mit dem letzten Außenminister der DDR, Markus Meckel, über "75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre friedliche Revolution - sind wir in guter Verfassung?"

Gegen Mittag nimmt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an einer Fragestunde im Schlossinnenhof teil. Nach diesem Termin um 13 Uhr wird Schwesig gegen 16 Uhr am Stand des Bundesrates in der Werderstraße ebenfalls an einer Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern teilnehmen. Schwesig ist derzeit Präsidentin der Länderkammer.

Wie voll war's beim Roland-Kaiser-Konzert? Schwerin so: ja

Das Organisationsteam des Bürgerfestes hat am Freitag ein Foto vom Andrang beim Konzert von Roland Kaiser am Abend des 3. Oktober in Schwerin veröffentlicht. Der Platz vor der Bühne bietet Platz für etwa 10.000 Menschen. Kurz vor Beginn des Konzerts gab es wegen des großen Andrangs einen Einlassstopp.

Äppelwoi am Hessenstand

Besucher und Aussteller bei der Einheitsfeier in Schwerin teilen auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Eindrücke. "Ein beeindruckendes Fest", fasst es Manfred Pentz (CDU) zusammen, Minister in Hessen für Bundes- und Europaangelegenheiten. Am Stand seines Bundeslandes gibt es nicht nur Äppelwoi zum Probieren, sondern auch Infos darüber, was Hessen zu einem besonderen Bundesland macht.

Bürgerfest geht in die letzte Runde

Heute geht das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit weiter. Es wird der letzte Tag und damit der Abschluss der zentralen Feierlichkeiten sein. Auf den Themenmeilen öffnen die Stände wieder. Außerdem ist weiterhin viel Livemusik geplant. Am Abend gibt es Konzerte auf dem Alten Garten und auf dem Markt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unternimmt darüber hinaus in ihrer Rolle als Bundesratspräsidentin einen Rundgang über das Bürgerfest. Sie startet um 10.30 Uhr am Südufer des Pfaffenteichs. Um 13 und 16 Uhr stellt sie sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

