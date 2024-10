Liveticker am 3. Oktober: Fest zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin Stand: 03.10.2024 08:00 Uhr Im Liveticker berichten wir heute, am Tag der Deutschen Einheit 2024, über das Bürgerfest in Schwerin. Hier finden Sie alle Informationen, Hintergründe, Interviews, Reaktionen und Hinweise auf Veranstaltungen und Konzerte.

Die Einheitsfeier in Schwerin ist für die Polizei ein Kraftakt - sie spricht von einem der größten Einsätze der vergangenen Jahre.

Das sind die Höhepunkte am Feiertag

Konzerte mit Top-Stars, spannenden Vorträgen, Diskussionsrunden und Lesungen, Spiel, Sport und Spaß für Groß und Klein und vielfältige Kulinarik aus allen Regionen Deutschlands gibt es auch heute wieder an vielen Punkten in der Innenstadt von Schwerin. Und das sind die Tages-Highlights:

Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit auf der Marktbühne um 10 Uhr und im ZDF

Offizieller Festakt ab 12 Uhr mit mehr als 500 Gästen, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), aus dem Mecklenburgischen Staatstheater, Übertragung auf der Hauptbühne und im Ersten

Offenes Singen zum Tag der Deutschen Einheit "Deutschland singt und klingt" - ein musikalisches Mitmach-Event mit Schweriner Chören und dem Jugendsinfonieorchester Schwerin

Konzert von Roland Kaiser kostenlos auf dem Alten Garten um 20.30 Uhr

Lichtshow "Zeitreise" am Schweriner Schloss über die Friedliche Revolution um 22.45 Uhr

Fest für alle Generationen

Seit gestern präsentieren sich neben Mecklenburg-Vorpommern als Gastgeberland alle anderen Bundesländer, der Bundestag, Bundesrat, Ministerien, Institutionen und Verbände in der Landeshauptstadt. Im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft richtet Schwerin unter dem Motto "Vereint Segel setzen" die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Am Feiertag heute werden rund 450 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Stadt sein. Die Besucher erwartet wieder ein volles Programm für alle Generationen.

Gelungener Start der großen Feierlichkeiten in Schwerin

Es war ein gelungener Auftakt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch in Schwerin. Bei herbstlichem Wetter, aber bester Stimmung eröffneten Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Oberbürgermeister von Schwerin, Rico Badenschier (SPD), am Nachmittag das dreitägige Bürgerfest. Vor allem auf der Ländermeile direkt neben dem Schloss und in den Pavillions der Bundesregierung kamen die Menschen zusammen, um sich zu informieren. Der erste Tag des Bürgerfests verlief störungsfrei und lieferte viele Höhepunkte: Konzerte unter anderem von der Band "Juli", Lesungen oder Diskussionsforen - auch mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) - und eine imposante Lichtshow zur Friedlichen Revolution, die es auch heute Abend noch einmal zu erleben sein wird.

Mecklenburg-Vorpommern richtet bereits zum dritten Mal nach 1992 und 2007 die Einheitsfeier aus - und so hat es gestern angefangen:

