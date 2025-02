Liveticker Bundestagswahl: Wahlbeteiligung in MV bisher höher als 2021 Stand: 23.02.2025 16:19 Uhr Mecklenburg-Vorpommern entscheidet mit über den neuen Bundestag. In unserem Liveticker berichten wir über die Bundestagswahl 2025. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten, ab 18 Uhr alle Ergebnisse und Reaktionen.

Rostock: Ein Großteil der Wahlberechtigten nutzte die Briefwahl

Nach einem eher ruhigen Vormittag kommen seit der Mittagszeit immer mehr Menschen zu den Wahllokalen in der Grundschule am Alten Markt, um ihre Stimme abzugeben, berichten NDR Reporter. Mehr als ein Drittel der Wahlberechtigten haben dort ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben.

NDR Nordmagazin ab 19.30 Uhr live aus der Wahllounge in Schwerin

Das Nordmagazin im NDR Fernsehen sendet um 19.30 Uhr live aus der Wahllounge im NDR Landesfunkhaus in Schwerin. In der Wahllounge treffen sich Politikerinnen und Politiker, Politikwissenschaftler und Reporterinnen und Reporter. Viele Eindrücke vom Wahlabend gibt es auch auf dem Instagram-Kanal von NDR MV.

14 Uhr: 41,7 Prozent Wahlbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern

Die Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommern hat am frühen Nachmittag die ersten vorläufigen Zahlen zur Wahlbeteiligung im Land bekanntgegeben, demnach hatten bis 14 Uhr 41,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 9,2 Prozentpunkte mehr als zur letzten Bundestagswahl 2021. Die höchste Beteiligung hat heute der Wahlkreis Nr. 13 mit 43,4 Prozent. Die geringste Wahlbeteiligung weist aktuell der Wahlkreis Nr. 14 mit 39,9 Prozent auf. Für die Bundestagswahl sind die 1.650 Wahllokale noch bis 18 Uhr geöffnet.

Eindrücke zur Bundestagswahl aus Plate bei Schwerin

Am Tag der Bundestagswahl ist der NDR MV im Land unterwegs, im Wahllokal der Naturgrundschule in Plate berichten die Wahlhelfer von einer guten Stimmung.

Erste Eindrücke zur Bundestagswahl aus Grimmen

Die Reporter von NDR MV sind am Tag der Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und fangen die Stimmung vor den Wahllokal bei uns im Land ein - wie hier in Grimmen vor der Wander Schule.

Bislang 16 Abgeordnete aus MV im Bundestag

Bei der Wahl 2021 hatte die SPD mit 29,1 Prozent den größten Stimmanteil in MV erzielt und auch alle sechs Direktmandate gewonnen. Danach folgten AfD, CDU, Linke, FDP und Grüne. Die sechs Parteien stellten zusammen bislang 16 Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern.

Altersspanne von 61 Jahren bei Kandidaten

Die jüngste Person, die sich um ein Mandat bewirbt, ist laut Landeswahlleitung 20 Jahre alt. Die älteste Person ist 81 Jahre alt.

Mehr Männer als Frauen treten an

Zur Bundestagswahl treten in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 110 Kandidatinnen und Kandidaten an. Davon sind 36 Frauen und 74 Männer.

Etwa 15.000 Wahlhelfer

In den 1.650 Wahllokalen in Mecklenburg-Vorpommern sind rund 15.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz.

Wahlkreis 15 ist einer der spannendsten

Zu den spannendsten Wahlkreisen Deutschlands gehört der Wahlkreis 15. Achtmal hat Angela Merkel für die CDU den Wahlkreis Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I gewonnen. Nach ihrem politischen Rückzug holte 2021 die SPD die meisten Stimmen an der Ostsee. Doch die Stimmung hat sich gedreht, wie die NDR Doku “Rügen: Entscheidung über Merkels Erbe” zeigt.

Porträts der Spitzenkandidaten

Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien in Mecklenburg-Vorpommern? Der NDR stellt jede und jeden von ihnen in einem Porträt vor.

Wahlrechtsreform greift erstmals

Laut Wahlrecht haben die Wahlberechtigten jeweils zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird die Direktkandidatin oder der Direktkandidat des jeweiligen Wahlkreises gewählt. Nach der jüngsten Wahlrechtsreform ist es allerdings nicht mehr sicher, dass der siegreiche Wahlkreis-Kandidat auch automatisch in den Bundestag einzieht.

Denn allein mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler, wie stark eine Partei im künftigen Bundestag vertreten sein wird. Überhang- und Ausgleichsmandate wird es nicht mehr geben. Allerdings gilt weiterhin eine bundesweite Fünf-Prozent-Sperrklausel. Künftig hat der Bundestag noch 630 Abgeordnete, statt aktuell 733.

Was muss ich zur Wahl mitbringen?

Am Wahltag geht man mit der Wahlbenachrichtigung und dem Personalausweis zum jeweiligen Wahllokal. Wer die Wahlbenachrichtigung nicht dabei hat, kann auch nur mit dem Personalausweis einen Stimmzettel erhalten. Weitere Fragen und Antworten rund um die Bundestagswahl haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Es geht los: Wahllokale in MV haben geöffnet

Punkt 8 Uhr haben die Wahllokale bundesweit geöffnet, also auch in Mecklenburg-Vorpommern. Bis 18 Uhr läuft die Wahl, danach beginnt das große Zählen. Die Prognose, Hochrechnungen und Ergebnisse gibt es dann bei uns in diesem Liveticker auch zum Gucken, als Livestream.

Guten Morgen! Willkommen im Liveticker auf ndr.de/mv zur Bundestagswahl 2025 in MV!

1,3 Millionen Wahlberechtigte gibt es heute in Mecklenburg-Vorpommern. Das Online-Team vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern berichtet heute bis zum späten Abend über den Wahlsonntag, über alle Ergebnisse, Reaktionen, Analysen. Wir führen Interviews, sprechen mit Politikwissenschaftlern, recherchieren Hintergründe. In diesem Liveticker gibt es ab 17.30 Uhr auch Livestreams über den Endspurt und ab 18 Uhr über die Ergebnisse. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag!

