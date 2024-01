Liveticker: Bauernproteste und Autokorsos in MV Stand: 08.01.2024 09:23 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind die Blockaden der Autobahnauffahrten durch Trecker fast alle beendet. Die Autokorsos einer Privatinitiative, dem sogenannten "Unternehmeraufstand", sorgen jedoch ihn vielen Städten weiterhin für massive Verkehrsbehinderungen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kundgebung in Greifswald beendet

Die Kundgebung an der Europakreuzung in Greifswald ist beendet. Die Teilnehmenden verlassen die Kreuzung aktuell in ihren Fahrzeugen. An dem Autokorso beteiligen sich laut Polizei 500 Fahrzeuge.

Zwischenkundgebung in Rostock verschoben

Die für 10:30 Uhr angesetzte Zwischenkundgebung auf der Haedgehalbinsel in Rostock hat noch nicht begonnen. Der für 12:30 Uhr geplante Autokorso soll bis 16:30 Uhr dauern.

Wieder freie Fahrt von und nach Rügen

Sowohl der Rügendamm als auch die Rügenbrücke sind laut Polizei wieder frei und befahrbar. Allerdings kommt es in der Stralsunder Innenstadt zu stockendem Verkehr.

Kundgebung in Güstrow beendet

Trotzdem geht die Polizei davon aus, dass Autofahrer noch bis 12 Uhr mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen.

Mehr als 600 Fahrzeuge in Schwerin unterwegs

Der Polizei zufolge beteiligen sich an dem Autokorso in Schwerin 630 Fahrzeuge, eine Kundgebung am Alten Garten wird von rund 600 Teilnehmern besucht.

Ebenfalls Stillstand in Neubrandenburg

Auf dem Friedrich-Engels-Ring staut sich der Verkehr massiv. Die Polizei schätzt die Zahl der teilnehmenden Protest-Fahrzeuge auf 2.400.

Stillstand in Greifswald

Auf der Europakreuzung hat die angekündigte Kundgebung begonnen. Viele Autos stehen. Der komplette Hansering ist voll.

Güstrow: Angespannte Verkehrslage

In Güstrow verschärft sich die Verkehrslage. Hintergrund: Immer mehr Landwirte kommen zurück von den Blockaden an der Autobahn in die Stadt und schließen sich dem Protest des sogenannten "Unternehmeraufstandes" an. Damit hat sich laut NDR-Reporter Jürgen Opel die Anzahl der Traktoren in der Innenstadt auf rund 50 erhöht. Wie viele Fahrzeuge, meist Lieferwagen, insgesamt teilnehmen, kann die Polizei kaum schätzen, weil Teilnehmer aus allen Richtungen immer weiter in die Stadt geströmt sind.

Rostock: Behinderungen durch Autokorso

In Rostock sind laut Polizei 840 Fahrzeuge in der Stadt beim sogenannten "Unternehmeraufstand" dabei, darunter 130 Lkw und 40 Traktoren. Sie fahren eine festgelegte Route durch die Innenstadt. 10.30 Uhr ist eine Zwischenkundgebung auf der Haedgehalbinsel geplant. Ab 12.30 Uhr soll der Autokorso fortgesetzt werden.

Neubrandenburg: Weitere Einschränkungen durch Trecker-Kolonne

VIDEO: Proteste in MV: Trecker rollen durch Neubrandenburg (1 Min)

Hagenow von Süden her dicht

Mehrere Hörer von NDR 1 Radio MV berichten, dass Hagenow von Süden her durch Lkw und Traktoren auf der Straße nicht angefahren werden kann.

Bauerndemos an den Autobahnen seit 9 Uhr offiziell beendet

Autofahrer müssen aber weiterhin mit Einschränkungen rechnen, da viele Traktoren noch auf den Straßen unterwegs sind und sich vereinzelt zu Kundgebungen treffen.

Linken: Bauern blockieren Grenzübergang

Auch an der Grenze zu Polen brauchen Autofahrer Geduld: Der Übergang Linken ist blockiert.

Greifswald: Rund 800 Fahrzeuge beteiligen sich an dem Autokorso

VIDEO: Proteste in MV: Autokorso durch Greifswald (1 Min)

Güstrow: Abschlusskundgebung geplant

In Güstrow sammelt sich der Autokorso nun zu einer Abschlusskundgebung im Paradiesweg. Er war insgesamt von 6 Uhr an rund drei Stunden auf den Hauptverkehrsachsen in der Stadt unterwegs und hat zu massiven Behinderungen im morgendlichen Verkehr und Staus in den Nebenstraßen geführt.

Neubrandenburg: Mehr Fahrzeuge beim Autokorso als angemeldet

Beim Autokorso in Neubrandenburg beteiligen sich laut Polizei mehr als 1.500 Fahrzeuge. Das sind deutlich mehr als angemeldet.

Greifswald: Europakreuzung dicht

Die Europakreuzung in Greifswald ist jetzt gesperrt. Der Autokorso ist losgefahren. Lange Staus gibt es bislang nicht.

Güstrow: Proteste dauern an

In Güstrow setzt der "Unternehmeraufstand" nun gleich zur dritten Runde durch die Stadt an.

Neubrandenburg: Autokorso sorgt für Behinderungen

VIDEO: Proteste in Neubrandenburg aus der Vogelperspektive (1 Min)

Richtung Schwerin: Stau im Stadtteil Görries

VIDEO: Schwerin: Proteste sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen (1 Min)

Polizei: Massive Verkehrsbehinderungen in Stralsund und Schwerin

Autofahrer in Stralsund und Schwerin müssen wegen der Proteste mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Polizei rät Ortskundigen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Autofahrer in Greifswald vorbereitet

In Greifswald haben sich die Autofahrer offenbar gut auf die Verkehrsbehinderungen eingestellt. An der Europakreuzung ist für diese Uhrzeit erstaunlich wenig Verkehr, berichtet unser NDR Reporter Konrad Buchwald.

Neubrandenburg: Autofahrer müssen mit massiven Einschränkungen rechnen

Der Autokorso aus Richtung Weitin ist jetzt auf dem Friedrich-Engels-Ring. Von jetzt an ist in Neubrandenburg mit massiven Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Protestaktion in Anklam vom sogenannten "Unternehmeraufstand"

Rund 200 Personen haben sich in Anklam vor dem Rathaus versammelt. Gegen neun Uhr soll es Redebeiträge geben.

Vor A24-Auffahrt Hagenow stehen Trecker

VIDEO: Bauernproteste MV: A24-Auffahrt Hagenow blockiert (1 Min)

Stralsund: Rügenbrücke dicht

Über die Rügenbrücke kommen Autofahrer derzeit weder auf die Insel, noch von ihr runter.

Polizei Güstrow: Autokorso mit 370 Fahrzeugen

Die Polizei hat im Autokorso in Güstrow insgesamt 370 Fahrzeuge des sogenannten "Unternehmeraufstandes" gezählt. Darunter Lieferwagen, Traktoren und 70 Lkw.

Rügenbrücke vor Sperrung

Ab etwa 7 Uhr müssen Pendler mit der Vollsperrung der Rügenbrücke rechnen. Dabei nutzen die Protestler des sogenannten "Unternehmeraufstandes" die linke und rechte Spur, die mittlere Fahrbahn bleibt für den Rettungsdienst frei.

Polizei meldet: Alle Autobahnauffahrten in MV blockiert

Die Landwirte haben sämtliche Auffahrten der Anschlussstellen zu den Autobahnen A14, A19, A20, A24 westlich von Rostock blockiert.

A20 bei Bad Doberan: Landwirte haben sich für Protestaktion verabredet

VIDEO: A20 bei Bad Doberan: Landwirte sammeln sich für Protestaktion (1 Min)

Schwerin: Autokorso gestartet

In der Landeshauptstadt ist der angekündigte Autokorso des sogenannten "Unternehmeraufstandes" gestartet. Er wird Schwerin über die Pampower Straße, B321 Richtung Wismar, B106 Richtung Wismar, Roghaner Straße erreichen und sich weiter über das Ostorfer Ufer, Graf-Schack-Allee, Werderstraße, Knaudtstraße, Obotritenring, Wittenburger Straße, Neumühler Straße, B106 Richtung Ludwigslust wieder in die Rogahner Straße bewegen. Nach einer bis 14 Uhr dauernden Kundgebung auf dem Alten Garten werden sich die Fahrzeuge, darunter auch Lkw, wieder in Richtung Süden aus der Stadt bewegen.

Cambs bei Schwerin: Traktoren stehen vor Auffahrt

Rund 20 Traktoren haben die Auffahrt zur A14 Schwerin Nord blockiert. Bislang gibt es dort noch keine Behinderungen und Staus.

Neubrandenburg: Kreuzung blockiert

Der sogenannte "Unternehmeraufstand" hat in Neubrandenburg die Y-Kreuzung Weitiner Straße/Neuendorfer Straße blockiert. Das hat uns ein NDR Reporter gemeldet.

Auffahrt Bobitz an der A20 soeben blockiert

Ein Kamerateam des NDR meldet, soeben haben Bauern mit ihren Treckern die Auffahrt Bobitz an der A20 dichtgemacht.

Große Ansammlung von Protestierenden in Güstrow

Im Paradiesweg sammeln sich Hunderte Fahrzeuge. Rund 1.000 Lieferwagen und LKW sind angemeldet. Geplant ist ein Autokorso durch die Stadt. Die Banner an den Fahrzeugen beziehen sich vor allem auf die Steuer-Politik.

Polizei MV informiert

Die Polizei hat zu Fragen zum Einsatzgeschehen ein Bürgertelefon eingerichtet: (0800) 723 96 12. Darüber hinaus will die Landespolizei aktuelle Informationen zum Einsatzgeschehen über die Plattform X (ehemals Twitter) bereitstellen.

Trecker von den Insel unterwegs

Von Usedom und Rügen sind Landwirte mit Treckern unterwegs Richtung A20. Die Auffahrt Stralsund-Alstadt ist bereits gesperrt.

Stadt Rostock informiert über Einschränkungen

Wegen der geplanten Blockaden werden in der Hansestadt Rostock viele Schulen nicht mit Essen beliefert. Außerdem fällt der Transport von Schülern mit Behinderung aus.

Auswirkungen auf Schule und Schülerverkehr

Schüler, die es wegen der Demonstrationen nicht in die Schule schaffen, sind vom Unterricht befreit. In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald wurde der Schülerverkehr ausgesetzt.

Einschränkungen bei Müllabfuhr und Bürgerämtern

Vielerorts stellt die Müllabfuhr heute den Betrieb ein. Auch einige Bürgerämter bleiben geschlossen.

Proteste der Landwirte und Spediteure sollen ab 6 Uhr beginnen

Bis 9 Uhr werden die meisten Autobahnauffahrten im ganzen Land blockiert. Von der A24 im Südwesten des Landes bis zur A20 im Nordosten - 55 der 62 Autobahnauffahrten werden in den kommenden Stunden mit Traktoren, Landmaschinen und Lkw zugestellt. Dies soll jedoch nicht gleichzeitig geschehen. Von der Blockade ausgenommen sind Autobahnkreuze. Auch die Abfahrten von den Autobahnen sollen frei bleiben. In vielen Städten wie Schwerin, Wismar, Neubrandenburg und Güstrow gibt es zusätzlich privat angemeldete Auto-Korsos - viele davon beginnen ebenfalls ab 6 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.01.2024 | 11:00 Uhr