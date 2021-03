Livestream: Schwesig gibt Statement zum Oster-Lockdown Stand: 23.03.2021 10:32 Uhr Nach den Beschlüssen zum verschärften Oster-Lockdown will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig ein Statement abgeben. Hier gegen Mittag im Livestream zu sehen, im Anschluss daran ein einordnendes NDR MV live.

Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Schalte aus der Nacht zu Dienstag hagelt es in Mecklenburg-Vorpommern Kritik aus der Tourismusbranche. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) war eigentlich mit dem Ziel in die Runde gegangen, den Bürgerinnen und Bürgern aus Mecklenburg-Vorpommern den Urlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Mit diesem Plan scheiterte sie zusammen mit den Landeschefs aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Stattdessen wurde der bestehende Lockdown verlängert und für die Zeit vor und um Ostern sogar weiter verschärft.

Schwesig: "Brauchen Phase, um Infektionswelle zu brechen"

Im Anschluss an die Verhandlungen stellte sich Schwesig hinter die Beschlüsse: "Wir brauchen diese Phase, um die Dynamik der Infektionswelle zu brechen." Zugleich machte sie Hoffnung für modellhafte Öffnungen - eine flächendeckende Teststrategie vorausgesetzt. Wie geht es für Mecklenburg-Vorpommern weiter in der Corona-Krise? Welche Konsequenzen haben die in der Bund-Länder-Schalte beschlossen Maßnahmen ganz konkret?

NDR.de überträgt an dieser Stelle die Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihrem Kabinett im Livestream. Im Anschluss beleuchten NDR Reporter die Ergebnisse in einem NDR MV live.

