Livestream: Merkel kippt Osterruhe - Schwesig gibt Erklärung ab Stand: 24.03.2021 14:19 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die sogenannte Osterruhe zurückgenommen. Sie sprach von einem Fehler und bat die Bürger um Entschuldigung. Gegen 14:30 Uhr will sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) äußern. NDR.de überträgt hier live.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einem kurzen Statement dazu geäußert, dass sie die auf dem Bund-Länder-Gipfel Anfang der Woche beschlossene "Osterruhe" wieder abgesagt hat. Viele rechtliche Fragen seien in der Kürze der Zeit nicht zufriedenstellend zu beantworten gewesen, sagte sie in Berlin nach einer Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten. "Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen."

Bund-Länder-Beratungen am 12. April

Sie bedauere die Verunsicherung zutiefst, die die Rücknahme der Entscheidung auslöse. "Darum bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung", sagte die Kanzlerin. Der Oster-Lockdown war wegen vieler ungeklärter Detailfragen auf massiver Kritik in der Bevölkerung und der Wirtschaft gestoßen. Merkel bedankte sich bei allen, die dazu beitragen würden, die dritte Welle des tödlichen Virus zu stoppen. Am 12. April würden die Bund-Länder-Beratungen fortgesetzt. "Ich bin zutiefst davon überzeugt. Wir werden das Virus gemeinsam besiegen. Das Virus wird langsam aber sicher seinen Schrecken verlieren."

MV-Unternehmerverband begrüßt Absage der "Osterruhe"

Der Unternehmerdachverband Mecklenburg-Vorpommerns begrüßte die Rücknahme der Osterruhe-Regelung. "Die letzten 24 Stunden haben gezeigt, wie viele Fragen sich daraus ergeben haben", erklärte Sven Müller, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes VUMV, am Mittwoch. Dass die Regierung einen Fehler eingestehe, verdiene Respekt. Bund und Länder hatten die umstrittene Regelung bei einer Marathonsitzung in der Nacht zu Dienstag beschlossen, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen.

Am Nachmittag will sich Ministerpräsidentin Schwesig zu der Angelegenheit äußern.

