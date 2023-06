Live-Ticker zu Waldbränden in MV: Krisenstab berät Stand: 14.06.2023 08:29 Uhr Im Südwesten von Mecklenburg-Vorpommern brennt es weiterhin in Waldgebieten bei Lübtheen und bei Hagenow. Beide Bereiche sind mit alter Munition belastet. Zahlreiche Feuerwehren sind seit Montag im Einsatz, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Brandschneisen halten bisher. Die Ortschaft Volzrade wurde am Montag evakuiert. Derzeit wird beraten, ob die Evakuierung wieder aufgehoben werden kann.

Das Wichtigste in Kürze:

Seit Montag kämpfen Einsatzkräfte gegen Waldbrände bei Lübtheen und Hagenow.

Die Feuer breiteten sich auf dem munitionsbelasteten Gelände schnell aus. Es kommt immer wieder zu Detonationen.

Volzrade wurde vorsorglich evakuiert.

Krisenstab berät - anschließende PK hier live

Seit 8 Uhr bespricht der Krisenstab die aktuelle Lage. Es geht vor allem darum, ob die 160 Einwohner von Volzrade zurück können. Die anschließende Pressekonferenz überträgt NDR.de hier im Livestream.

Lage ist derzeit stabil

Die Einsatzkräfte in Lübtheen und Hagenow zeigen sich vorsichtig optimistisch, dass sich die Waldbrände nicht weiter ausweiten werden. Die Nacht war ruhig, die Lage ist stabil, bestätigte der stellvertretenden Landrat, Lukas Völsch, am Morgen. Betroffen sind unverändert etwa 100 Hektar bei Lübtheen und rund 45 Hektar bei Hagenow. Die Flammen sind an den permanent mit Kreisregnern bewässert Brandschneisen gestoppt worden. Insgesamt sind etwa 300 Einsatzkräfte noch aktiv.

Keine Meldungen aus der Nacht

Aus der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gibt es keine neuen Entwicklungen zu den Waldbränden bei Hagenow und Lübtheen. Stefan Sternberg und Kreiswehrführer Stefan Geier hatten sich am Abend "ein bisschen optimistisch" gezeigt. Sternberg meldete sich außerdem mit einer Tageszusammenfassung über die Sozialen Netzwerke: "Alles hängt von heute Nacht ab, wie diese Nacht sich entwickelt, wie die Böen da sind, aber da halten wir sie auf dem Laufenden." Eine weitere Krisenstabs-Sitzungen ist für Mittwochmorgen um 8.00 Uhr geplant. Dann soll die Nacht ausgewertet und die Bevölkerung über die aktuelle Lage informiert werden. Sternberg rechnet dann auch mit der finalen Entscheidungen zur Evakuierung von Trebs. Die Evakuierung von Volzrade könnte aufgehoben werden. Darüber hinaus werden nach der nächtlichen Flugpause im Laufe des Morgens auch wieder Hubschrauber mit Löschwasser und zur Erkundung aus der Luft zum Einsatz kommen.

Sternberg fasst den Dienstag zusammen

Landrat Steffan Sternberg hat am Abend die Ereignisse vom Tag zusammengefasst. "Hagenow ist gut unter Kontrolle, das haben unsere Teams richtig gut in Griff", betont er. Es tue ihm aber für alle Anwohner leid, dass es auch am Dienstag wieder so viel Dramatik in dieser Region gab. Außerdem verurteilt er die Vorwürfe gegenüber der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, sie hätten in den vergangenen Jahren "gepennt" und die Munition bereits wegräumen können. "Wer es nicht versteht, soll nicht darüber urteilen", so Sternberg. "2019 haben um diese Zeit 1.000 Hektar gebrannt. Wir haben es bei 100 zum Stehen gebracht. Und das zeigt, dass die seit 2019 eingeleiteten Maßnahmen wirken." Eine finale Entscheidung zu den Evakuierungen von Trebs und Volzrade werde darüber hinaus am Mittwochmorgen erwartet.

Drohnenverbot bleibt weiter tagsüber bestehen - Lob für Kreisberegner

Der Krisenstab wies darauf hin, dass weiter in der Zeit zwischen 8 und 22 Uhr keine Drohnen über dem Brandgebiet bei Lübtheen aufsteigen dürfen. Sie stellten eine Gefahr für die beiden Hubschrauber dar, die tagsüber im Einsatz sind. Der "Puma"-Löschhubschrauber der Bundespolizei hat laut Landrat Sternberg 110.000 Liter Wasser auf die Brandfläche ausgebracht. Das entspreche einem Löschsack alle fünf Minuten. Auch die 60 Kreisberegner hätten sich bewährt. Mit ihnen waren die Brandschneisen feucht gehalten worden, damit das Feuer diese nicht überspringen konnte. Insbesondere bei Trebs hätten sie sich als äußerst effektiv erwiesen, weil dort Menschen und Fahrzeuge nur eingeschränkt arbeiten konnten, so Kreiswehrführer Stefan Geier am Dienstagabend. Kleine Teams hätten die Beregner immer wieder kurzfristig umgestellt, um sie so an neuralgischen Punkten zur Geltung bringen zu können.

Krisenstab am Abend: "Wir sind ein bisschen optimistisch"

Nach der abendlichen Sitzung des Krisenstabs informierten Landrat Stefan Sternberg und Kreiswehrführer Stefan Geier über die aktuelle Lage: "Wir sind ein bisschen optimistisch", so der Landrat. Eine Evakuierung von Trebs sei vorerst vom Tisch, am Mittwochmorgen werde beraten, ob auch die Evakuierung von Volzrade aufgehoben werden könne. "An beiden Standorten haben wir es geschafft, dass die Flächen nicht unmittelbar größer geworden sind", so Sternberg. Bei Lübtheen stünden am Dienstagabend weiter rund 100 Hektar in Brand, dort seien derzeit rund 180 Feuerwehrleute im Einsatz und bei Hagenow etwa 47 Hektar, dort würden etwa 120 Feuerwehrleute löschen. Von einer generellen Entspannung wollte der Krisenstab jedoch nicht sprechen. Dennoch würden die am Mittag getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen. "Die Schneisen halten." Zudem hätten sich die nach dem Großbrand von 2019 installierten Brunnen gut bewährt.

Landrat: "Maßnahmen wirken - Vorerst keine Evakuierung von Trebs"

Landrat Stefan Sternberg war am Abend im Waldbrandgebiet unterwegs. "Es sieht aus wie eine Mondlandschaft, wie auf einem anderen Planeten", so Sternberg im NDR Nordmagazin. "Aber ich kann sagen, dass im Moment unsere Waldschneisen halten." Das Feuer sei in großen Teilen an die Schneisen direkt herangekommen. Es gebe viele umgekippte Kiefern, die von den Einsatzkräften geräumt werden. Durch den Löschhubschrauber-Einsatz und die angelegten Brunnen gebe es genug Wasser. "Es scheint ein Konzept zu sein, das im Moment funktioniert." Für den Bereich rund um das Dorf Trebs könne er im Moment Entwarnung geben, so Sternberg. "Die Maßnahmen, die wir heute Mittag eingeleitet haben, haben gewirkt." Die Vorbereitungen für eine Evakuierung von Trebs würden zunächst gestoppt. Herausfordernd in der kommenden Nacht werde der Wind, der wieder aufgefrischt habe. Die Evakuierung für Volzrade bleibe vorerst bestehen. Um 20.30 Uhr informiert der Krisenstab über die weiteren Entwicklungen.

