Live-Ticker: Brände in Westmecklenburg – Lage spitzt sich zu Zahlreiche Feuerwehren sind bei Lübtheen und bei Hagenow im Einsatz. Der Wind könnte die Löscharbeiten über Nacht erschweren. Ein dritter Brand bei Crivitz ist laut Feuerwehr unter Kontrolle.

Der Brand bei Lübtheen erstreckt sich auf eine Fläche von etwa 100 Hektar. Die Priorität ist es laut dem Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), die nahegelegene Ortschaft Volzrade abzusichern. Sie ist bereits evakuiert worden. Bei Hagenow brennen aktuell rund 35 Hektar Wald, auch dort sei die Lage anspruchsvoll. Wir informieren Sie in diesem Live-Ticker rund um die Uhr über die aktuelle Lage.

Backhaus: Lage bei Lübtheen "dramatisch"

Ludwigslust-Parchims Landrat Stefan Sternberg (SPD), Landes-Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Stefan Geier vom örtlichen Kreisfeuerwehrverband haben bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage am Abend informiert. "Die Lage ist dramatisch, man hört überall Detonationen", so Backhaus mit Blick auf Lübtheen. "Die Hitze ist enorm." Auch bei Hagenow sei die Lage angespannt. Der Brand bei Crivitz hingegen sei unter Kontrolle.

Feuer aktuell 800 Meter vor Volzrade

Das Feuer ist laut Sternberg aktuell etwa 800 Meter von der Ortschaft Volzrade entfernt. Die Lage spitze sich zu, sagte er in einer Pressekonferenz. Entscheidend für die Arbeit der Feuerwehr sei jetzt, wie sich der Wind in der Nacht entwickelt. Bei Lübtheen sind laut Kreiswehrführung aktuell rund 250 Feuerwehrleute im Einsatz, bei Hagenow etwa 150.

Fenster und Türen geschlossen halten

Die Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle Schwerin hat die Menschen in den Ortschaften in der Nähe der Brandgebiete aufgefordert, Türen und Fenster auf Grund der Rauch- und der Geruchsentwicklung geschlossen zu halten. Für das sogenannte Schadensgebiet gelte zudem im Umkreis von mindestens 1.000 Metern ein Betretungsverbot. Der Notruf solle nur bei akuter Lebensgefahr gewählt werden.

Einzelne Schaulustige in der Nähe der Brände

Die Polizei hat vereinzelt Schaulustige in der Nähe der Brände festgestellt. Sie weist erneut daraufhin, dass die Beamten nahe Lübtheen und Hagenow die reibungslose Zufahrt für alle Lösch- und Einsatzfahrzeuge zu den Brandgebieten gewährleisten muss. Sie forderte dazu auf, Wege und Straßen für alle Einsatzfahrzeuge unbedingt freizuhalten und nicht zu blockieren. Zudem sei das Betreten der Waldgebiete aufgrund der Munitionsbelastung zu unterlassen, es könne zu Explosionen kommen.

Totholz und Wind fachen das Feuer an

Nach Angaben des Landrats Sternberg liegt im Vergleich zum großen Waldbrand vor vier Jahren sehr viel mehr Totholz in den Wäldern bei Lübtheen, was dem Feuer viel Nahrung bietet. Außerdem habe die Witterung den Brandbekämpfern "ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung gemacht", wie ein Einsatzleiter sagte. Weil das Gelände extrem mit alter Munition belastet sei, mussten sich die Feuerwehrleute "immer wieder ein Stück weit zurückziehen". Allerdings seien nach dem verheerenden Feuer im Sommer 2019 Schneisen geschlagen und Brunnen angelegt worden, wodurch die Brandbekämpfung unterstützt werde. Wie der Landrat berichtete, war im Landkreis am Nachmittag ein weiteres Feuer ausgebrochen. Es sei in der Nähe des "Waldschlösschens" bei Crivitz unter Kontrolle gebracht worden.

Volzrade wird evakuiert

Aufgrund des Windes breitet sich das Feuer bei Lübtheen aus. Die Behörden lösten örtlichen Katastrophenalarm aus. Als vorsorgliche Maßnahme wurden die Bewohner des Ortsteils Volzrade aufgefordert, bis 22 Uhr ihre Häuser zu verlassen und sich an der Turnhalle in der Breitscheidstraße 30 einzufinden. Das teilte der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), am Abend mit. Wer anderenorts unterkomme, solle das mitteilen, damit die Behörden nicht nach ihm suchen müssen. Die Polizei werde nachts in Volzrade vor Ort sein.

Mehr als 70 Hektar Wald brennen bei Lübtheen

Am frühen Abend hat die Leitstelle der Feuerwehr Westmecklenburg die Angaben über das Ausmaß der Brände aktualisiert. Angefacht durch den Wind breitet sich das Feuer um zwei bis drei Meter in der Minute aus, hieß es. Bei Lübtheen brennen demnach rund 90 Hektar Wald, knapp 200 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren versuchen, es zu bekämpfen. In der Nähe von Hagenow sind rund 30 Hektar Wald betroffen. Dort sind 140 Feuerwehrleute verschiedener Wehren im Einsatz. Inzwischen überfliegt ein Waldbrandüberwachungsflugzeug aus Lüneburg die betroffenen Gebiete. Die Einsatzleitung hat Bergepanzer und Polizeihubschrauber angefordert.

Verspätungen im Bus-Verkehr

Wegen des Feuers bei Hagenow gibt es Behinderungen im Öffentlichen Nahverkehr. Auf den Buslinien 555, 556, 558 und 561 komme es teils zu erheblichen Verspätungen, so die Verkehrsgesellschaft LUP. Sie bittet die Fahrgäste um Verständnis. Für weitere Auskünfte stünden die Mitarbeiter der Fahrdienstleitung Hagenow unter der Telefonnummer 03883 - 616113 zur Verfügung.

Haus bei Hagenow evakuiert

Ein einzeln stehendes Haus mit zwei Bewohnern ist in der Nähe des Feuers bei Hagenow wegen des starken Rauchs vorsorglich evakuiert worden. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz, um eine Übersicht über das Geschehen zu bekommen. Mehrere Feuerwehren seien vor Ort. Knapp 20 Kilometer entfernt sind vom zweiten Feuer nahe der Ortschaft Volzrade, die zur Stadt Lübtheen gehört, laut Polizei inzwischen mehr als zehn Hektar Wald betroffen.

Polizei: Kein Katastrophentourismus!

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, den Bereich der Brände weiträumig zu umfahren. Allen Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen solle freie Fahrt ermöglicht werden. "Behindert die Einsatzkräfte nicht durch Katastrophentourismus", heißt es auf der Facebook-Seite der Polizeiinspektion Ludwigslust.

Waldgebiet munitionsbelastet

Ausbruchsort ist laut Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) wie schon beim Brand 2019 ein schwer munitionsbelastetes Gebiet, ein ehemaliges Marine-Arsenal aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Feuer bewege sich in Richtung der Ortschaft Trebs, die zu Lübtheen gehöre. Dort wohnen rund 160 Menschen. Evakuiert werden müsse das Dorf bisher aber nicht, so Lindenau. Bei dem Großbrand im Sommer 2019 mussten rund 260 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen. Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), spricht von einer sehr schwierigen Lage. Das Gebiet ist Sternberg zufolge eine sogenannte Kategorie-4-Fläche. Das bedeutet, dass dort eine Kampfmittelbelastung festgestellt wurde und dass dies eine Gefährdung darstellt.

Viezer Heide: Ausmaß noch unklar

Nur knapp 20 Kilometer entfernt brennt zudem bei Hagenow das Bundeswehrgelände in der Viezer Heide. Auch hier handle es sich um eine Kategorie-4-Fläche mit belastetem Boden, so Sternberg. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ausmaße des Feuers sind noch unklar. Die Durchfahrt durch Hagenow und die B321 bis zur A24 sind derzeit gesperrt.

Rauch und Detonationen

Zeugen haben heute am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes der Bundeswehr bei Lübtheen gemeldet. Laut Polizei befindet sich die betroffene Stelle in der Nähe der Ortschaft Volzrade. In dem betroffenen Waldbereich soll es zu Detonationen gekommen sein. Nach NDR-Informationen bereitet sich der Zerlegebetrieb des Munitionsbergungsdienstes auf eine Evakuierung vor. Munition und alle gefährlichen Güter würden gesichert, so ein Sprecher. Der Rauch sei etwa 200 Meter entfernt. 2019 gab es in dem Gebiet den größten Brand in der Geschichte Mecklenburg Vorpommerns. Damals brannten 800 Hektar Wald und mehr als 3.000 Einsatzkräfte waren vor Ort.