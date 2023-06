Stand: 12.06.2023 17:25 Uhr Live-Ticker: Brände bei Lübtheen und Hagenow

Polizei und Feuerwehr sind derzeit im Bereich des Truppenübungsplatzes bei Lübtheen im Einsatz. Auch in der Viezer Heide bei Hagenow brennen Teile eines Bundeswehrgeländes.

Ein einzeln stehendes Haus mit zwei Bewohnern ist in der Nähe des Feuers bei Hagenow wegen des starken Rauchs vorsorglich evakuiert worden. Das teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz, um eine Übersicht über das Geschehen zu bekommen. Mehrere Feuerwehren seien vor Ort. Knapp 20 Kilometer entfernt sind vom zweiten Feuer nahe der Ortschaft Volzrade, die zur Stadt Lübtheen gehört, laut Polizei inzwischen mehr als zehn Hektar Wald betroffen.

Polizei: Kein Katastrophentourismus!

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, den Bereich der Brände weiträumig zu umfahren. Allen Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen solle freie Fahrt ermöglicht werden. "Behindert die Einsatzkräfte nicht durch Katastrophentourismus", heißt es auf der Facebook-Seite der Polizeiinspektion Ludwigslust.

Waldgebiet munitionsbelastet

Ausbruchsort ist laut Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) wie schon beim Brand 2019 ein schwer munitionsbelastetes Gebiet, ein ehemaliges Marine-Arsenal aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Feuer bewege sich in Richtung der Ortschaft Trebs, die zu Lübtheen gehöre. Dort wohnen rund 160 Menschen. Evakuiert werden müsse das Dorf bisher aber nicht, so Lindenau. Bei dem Großbrand im Sommer 2019 mussten rund 260 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen.

Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), spricht von einer sehr schwierigen Lage. Das Gebiet ist Sternberg zufolge eine sogenannte Kategorie-4-Fläche. Das bedeutet, dass dort eine Kampfmittelbelastung festgestellt wurde und dass dies eine Gefährdung darstellt.

Viezer Heide: Ausmaß noch unklar

Nur knapp 20 Kilometer entfernt brennt zudem bei Hagenow das Bundeswehrgelände in der Viezer Heide. Auch hier handle es sich um eine Kategorie-4-Fläche mit belastetem Boden, so Sternberg. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ausmaße des Feuers sind noch unklar. Die Durchfahrt durch Hagenow und die B321 bis zur A24 sind derzeit gesperrt.

Rauch und Detonationen

Zeugen haben heute am frühen Nachmittag eine Rauchentwicklung im Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes der Bundeswehr bei Lübtheen gemeldet. Laut Polizei befindet sich die betroffene Stelle in der Nähe der Ortschaft Volzrade. In dem betroffenen Waldbereich soll es zu Detonationen gekommen sein. Nach NDR-Informationen bereitet sich der Zerlegebetrieb des Munitionsbergungsdienstes auf eine Evakuierung vor. Munition und alle gefährlichen Güter würden gesichert, so ein Sprecher. Der Rauch sei etwa 200 Meter entfernt. 2019 gab es in dem Gebiet den größten Brand in der Geschichte Mecklenburg Vorpommerns. Damals brannten 800 Hektar Wald und mehr als 3.000 Einsatzkräfte waren vor Ort.

