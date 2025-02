Litauische Militär-Konvois auf Straßen in MV und Schleswig-Holstein Stand: 21.02.2025 15:57 Uhr Fahrzeuge mehrerer große Militärverbände der litauischen Streitkräfte fahren in den kommenden Tagen über deutsche Autobahnen und Bundesstraßen - im Norden auch durch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ziel der Streitkräfte ist eine Übung in Bayern.

Von Sonnabend bis Mitte kommender Woche werden Militärkonvois auf Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland unterwegs sein. Das gab die Bundeswehr bekannt. Litauische Einheiten sind demnach auf dem Weg von Schleswig-Holstein über Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zu einer Übung in Bayern.

Genaue Fahrtstrecken unbekannt

Dabei teilen sich die Konvois in mehrere, zeitversetzt fahrende Gruppen auf. Die Soldaten und ihre Fahrzeuge kommen auf dem Seeweg nach Deutschland. Sie werden dann von Schleswig-Holstein nach Süden zum US-amerikanischen Übungsplatz Hohenfels bei Nürnberg fahren. In Mecklenburg-Vorpommern ist ebenfalls ein Zwischenhalt geplant. Die genauen Fahrtstrecken werden aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht veröffentlicht, wie es hieß.

Bundeswehr bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Die litauischen Kolonnen fahren hauptsächlich nachts in zwei größeren Gruppen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Lastwagen. Die Bundeswehr rät, möglichst großen Abstand zu den relativ langsam fahrenden Kolonnen zu halten. Keinesfalls sollten Autofahrer in die bis zu einen Kilometer langen Marschgruppen einscheren.

Audbildung, Abschreckung und Einsatzbereitschaft

Wie die Bundeswehr weiter mitteilte, sind einsatzbereite Streitkräfte die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung. Die militärische Übung diene der Truppe zur Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten, sowie der Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Nur so könne die Verteidigungsfähigkeit des NATO-Bündnisses sicherstellen werden.

