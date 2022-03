Liskow soll die Landes-CDU als Parteichef wieder nach vorn bring Stand: 26.03.2022 17:00 Uhr Vielleicht hat es daran gelegen, dass er sich kurz vor der Wahl als Fan von Borussia Dortmund bekannte und die Hansa-Anhänger damit verprellte. Franz-Robert Liskow bekam beim Parteitag in Güstrow "nur" 84,6 Prozent Zustimmung. 122 Delegierte stimmten für den neuen Landesvorsitzenden, 22 votierten gegen ihn.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

BvB-Fan Franz-Robert Liskow reckte den Glückwunsch-Blumenstrauß eher etwas enttäuscht in die Höhe, der Beifall fiel freundlich, aber nicht stürmisch aus. Für christdemokratische Verhältnisse ist sein Ergebnis eher mager, auch weil er keine Gegenkandidaten hatte. 90 Prozent plus x gelten in der Regel als Messlatte. Seine Vorgänger Vincent Kokert und Michael Sack fuhren Resultate in dieser Höhe ein. Liskow ist dennoch neue Nummer 1 der Landes-CDU - in Personalunion als Fraktions- und Parteichef.

Spitzenplatz bei Kommunalwahl als Ziel

Der gebürtige Greifswalder gilt trotz seiner 34 Jahre als "alter Hase" im Polit-Geschäft. Er war Vorsitzender der Jungen Union und ist seit 2016 Landtagabgeordneter. Liskow hatte zuvor in seiner Rede Fehler der Partei im vergangenen Landtagswahlkampf eingeräumt. Die CDU sei mit ihren Botschaften nicht angekommen, die Kampagne der SPD sei dagegen auch optisch allgegenwärtig gewesen. Liskow rief die Delegierten dennoch zu neuem Selbstbewusstsein auf. Die CDU sei die größte Partei im Land - bis zur nächsten Landtagswahl 2026 sei Zeit, um schlagkräftiger zu werden. Mit Blick auf die Serie der Wahlniederlagen 2011, 2016 und 2021 sagte der Betriebswirt: "Lasst uns doch auch mal gegen den Trend arbeiten. Lasst uns auch doch mal davon ausgehen, dass man Wahlen auch gewinnen kann."

Peters neuer Generalsektretär

Die Partei müsse wieder als glaubwürdige und wählbare Opposition an Profil gewinnen. Er stehe dabei für einen Kurs der politischen Mitte, sagte Liskow. Er glaube an die Kraft des Arguments - Kraftmeierei sei nicht seine Sache. Die Abteilung politische Attacke soll der neue Generalsekretär, der Rostocker Landtagsabgeordnete Daniel Peters übernehmen. Er fuhr mit 95,1 Prozent ein besseres Ergebnis als der neue Landesvorsitzende Liskow ein. Peters, der wegen einer Quarantäne nicht am Parteitag teilnehmen konnte, sagte in einer Videobotschaft, er wolle "dabei helfen, dass wir aus dem Tal herausfinden, dass wir zu alter Stärke zurückfinden." Aufgabe der CDU sei es, die "jetzt schon auf Verschleiß fahrende rot-rote Koalition zu treiben."

Rehberg in Güstrow verabschiedet

Der 40-Jährige Peters war lange Jahre enger Mitarbeiter des Ex-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg. Beide eint eine Vorliebe für scharfe Worte gegen die SPD. "Ecki" - wie sie den 67-Jährigen nicht nur in der CDU nennen - warnte in Güstrow vor der Übermacht der SPD. Seiner Partei schrieb er es ins Stammbuch. "Wir müssen aufpassen, dass aus einer Alleinregierung der SPD nicht eine Alleinherschaft der SPD wird. Wir müssen aufpassen, dass aus Mecklenburg-Vorpommern nicht ein Genossenländle wird." Das klang fast wie ein Vermächtnis. Rehberg verabschiedete sich in Güstrow aus der ersten Reihe, er war in den vergangenen Jahren mehrmals als kommissarischer Vorsitzender eingesprungen. Die Delegierten spendeten stehenden Applaus.

Überraschung bei Wahl zum Schatzmeister

Wie beim Landesvorsitz und dem Generalsekretär-Posten wird auch das Vize-Vorsitzenden Trio von Landtagsabgeordneten bestimmt. Der Parteitag wählte Ann-Christin von Allwörden, Ex-Justizministerin Katy Hoffmeister und Marc Reinhardt zu Stellvertretern. Der bisherige "Vize" Sascha Ott, der als Chef des konservativen Kreises für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, trat nicht wieder an. Eine Überraschung gab es beim Amt des Landes-Schatzmeisters. Der Bundestagsabgeordnete Dietrich Monstadt fiel durch. Obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte, holte der Rechtsanwalt nur 45 Prozent und verpasste damit die Mehrheit. Die Niederlage führte zu langen Gesichtern vorne im Präsidium. Der gerade gewählte Landesvorsitzende Liskow rief die Kreisvorsitzenden zu einer Krisenrunde zusammen. "Es sei nicht die allererste schönste Amtshandlung, ich möchte mich trotz des beschissenen Wahlergebnisses bedanken für deine Arbeit", sagte Liskow an die Adresse eines frustrierten Monstadt. Der war seit 2011 oberster Kassenwart der Landes-CDU.

Teil der "alten" CDU bleibt

Auch bei diesem Posten stand ein Generationswechsel an. Für Monstadt sprang dessen ehemaliger Mitarbeiter Sebastian Ehlers ein. Der 39-Jährige ist Landtagsabgeordnter aus Schwerin und nach der Wahlniederlage zum Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion aufgestiegen. Ehlers holte die erforderliche Mehrheit - er bekam 90,1 Prozent. Bei den Beisitzern im Vorstand blieben die Frauen in der Minderheit. Sechs Frauen stehen neun Männer gegenüber. Ex-Wirtschaftsminister Harry Glawe konnte sich als letzter erst in einer Stichwahl durchsetzen. Ein Teil der "alten" CDU bleibt also dabei.

Blick nach vorn

Die Auswertung des Wahldebakels fiel am Ende eher knapp aus. Die Parteitags-Regie hatte den Leitantrag "Besser werden - aus Fehlern lernen" zeitlich an das Ende des Parteitags geschoben. Da schienen die Delegierten ausgelaugt. Die CDU will mit ihrer neuen Führungsmannschaft ohnehin nach vorne schauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.03.2022 | 19:00 Uhr