Stand: 30.06.2021 11:27 Uhr Linstow: Zwei Regen-Unfälle auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der A19 ist ein 41-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt worden. Weil er bei Regen offenbar zu schnell fuhr, kam er nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen bei Linstow rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Rostocker wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für den Einsatz des Rettungsdienstes war die A19 für etwa eine Stunde gesperrt. Kurze Zeit später fuhr ein Fahrer in Richtung Rostock bei Waren ebenfalls trotz des Regens sehr schnell. Auch er landete mit seinem Wagen an der Schutzplanke, blieb aber unverletzt. | 30.06.2021 11:25