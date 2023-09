Stand: 01.09.2023 04:59 Uhr Linstow: Fünf Unfälle und rund 65.000 Euro Schaden auf A19

Am Donnerstag ist es auf der A19 an den Anschlussstellen Linstow und Malchow zu fünf Unfällen gekommen. Laut Polizei waren daran insgesamt sechs Autos beteiligt, die danach ausnahmslos nicht mehr fahrbereit waren. In allen fünf Fällen sei eine nicht an die vorherrschenden, regnerischen Verhältnissen angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen. Die A19 sei zur Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt gewesen. Der Gesamtschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.09.2023 | 06:00 Uhr