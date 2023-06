Stand: 04.06.2023 14:20 Uhr Linstow: Bundestreffen Deutscher Berufsjäger gestartet

In Linstow (Landkreis Rostock) beginnt heute die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Berufsjäger. Im Fokus stehen unter anderem neue Erkenntnisse der Jagdwissenschaft. Nach Aussage des Verbandsgeschäftsführers Hermann Wolff hat sich die Situation der Berufsjäger in jüngster Vergangenheit grundlegend verändert. Mehr Spaziergänger seien in Wäldern unterwegs, parallel dazu würde Wild aus seinen angestammten Gebieten ausweichen ohne angepasste Biotope vorzufinden. Das erschwere die Hege nachhaltig. Auch die zunehmende Wolfspopulation beschäftige die Mitglieder. Von der Politik wird eine grundlegende Neuausrichtung im Umgang mit der geschützten Art gefordert. In Deutschland sind rund 1.000 Berufsjäger registriert.

