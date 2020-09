Stand: 20.09.2020 09:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Linstow: Bergungsarbeiten - Sperrung A19 in Richtung Rostock

Die Autobahn19 in Richtung Rostock ist zwischen Linstow und Krakow am See seit neun Uhr voll gesperrt. Dort muss ein Lkw geborgen werden. Dieser war am Sonnabend aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 21-jährige bosnische Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrerhaus befreien. Der Schaden wird auf 41.000 Euro geschätzt. Derzeit gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der Unfallstelle. | 20.09.2020 07:45