Stand: 12.08.2023 17:26 Uhr Linstow: 36-Jähriger löscht sein brennendes Auto mit Bier

Auf der A19 bei Linstow hat ein 36-jähriger Familienvater sein in Brand geratenes Auto mit Bier gelöscht. Laut Polizei geriet der Wagen mit einer vierköpfigen Familie an Bord bei voller Fahrt in Brand. Der Vater habe umgehend auf dem Seitenstreifen gestoppt und die ganze Familie habe das Auto verlassen. Neben dem Gepäck habe der Mann auch eine Kiste Bier aus dem Kofferraum retten können, mit deren Hilfe er dann sogleich selbst die Flammen bekämpfte. Acht Flaschen später sei der Brand gelöscht gewesen. Die danach eintreffenden Feuerwehrleute hätten nur noch die Batterie zur Sicherheit abgeklemmt und das Auslaufen umweltschädlicher Flüssigkeiten verhindert. Trotz des erfolgreichen Löscheinsatzes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 6.000 Euro an dem Auto.

