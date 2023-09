Stand: 25.09.2023 11:32 Uhr Linstow: 25. Marineworkshop bricht Rekorde

Von heute an kommen Vertreter aus Industrie, Forschung und Bundeswehr nach Linstow, um über die künftige Ausrüstung der Marine zu beraten. Der Marineworkshop findet zum 25. in Linstow statt - in diesem Jahr mit einer Rekordzahl an Ausstellern und Teilnehmern. Grund dafür ist laut Veranstalter das Sondervermögen der Bundesregierung von 100 Milliarden Euro für Ausrüstung der Bundeswehr. Auch die Pläne, künftig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, spielten eine Rolle. Neben Rüstungsriesen wie Rheinmetall und Lockheed Martin präsentieren sich auch das Marinearsenal aus Warnemünde und die Rostocker Werft Tamsen Maritim, die in diesem Jahr zwei Schiffe an die Bundeswehr ausgeliefert hat. Und auch Thyssenkrupp Marine Systems ist unter den Teilnehmern. Das Unternehmen präsentiert seine Ideen für die neu entwickelte Fregatte F127. Sechs der Schiffe will die Bundeswehr in Kürze ausschreiben. Sie könnten dann am Standort Wismar gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.09.2023 | 13:00 Uhr