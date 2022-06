Stand: 25.06.2022 19:27 Uhr Linken-Landeschef Ritter mit Ergebnissen des Bundesparteitags zufrieden

Der Vorsitzende der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern, Peter Ritter, hat sich zufrieden über den Bundesparteitag in Erfurt gezeigt. Dort war eine neue Doppelspitze gewählt worden. Der Berliner Europaabgeordnete Martin Schirdewan und die hessische Wirtschafts- und Energiepolitikerin Janine Wissler führen die Bundespartei künftig. Wissler erhielt rund 58 Prozent der Delegiertenstimmen. Sie war schon bisher Linken-Chefin. Neu an der Spitze ist Schirdewan, der rund 61 Prozent erhielt. "Für uns ist wichtig, dass wir jetzt wieder eine Parteispitze haben, die gewillt ist, die Aufbruchsignale, die es in Erfurt gegeben hat, umzusetzen", sagte Ritter NDR 1 Radio MV. Von dem Parteitag müsse Geschlossenheit ausgehen. "Beide Parteivorsitzende stehen dafür." | 25.06.2022 19:27

