Linken: 60 Kilogramm illegale Böller sichergestellt

Zum dritten Mal innerhalb eines Monats hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben an der Grenze Mecklenburg-Vorpommerns zu Polen illegale Pyrotechnik in größerer Menge in einem Auto gefunden. Zwei Niederländer hatten Feuerwerksbatterien und sogenannte Polenböller mit zusammen 60 Kilogramm Explosivstoffmasse im Kofferraum, als sie am vergangenen Freitag bei der Einreise aus Polen am ehemaligen Grenzübergang Linken (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kontrolliert wurden. Es sei Strafanzeige wegen Einfuhrschmuggels erstattet worden, hieß es. Bereits am 18. Oktober hatte die Bundespolizei in einem Auto mit dänischem Kennzeichen 196 Kilogramm verbotene Pyrotechnik entdeckt, am 27. Oktober im Wagen eines Niederländers 60 Kilogramm.

