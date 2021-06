Linke und FDP beraten ihre Wahlprogramme Stand: 12.06.2021 07:10 Uhr Sowohl die Linke als auch die FDP in Mecklenburg-Vorpommern beraten heute ihre Programme für die Landtagswahl Ende September.

Während 120 Delegierte der Linken in Rostock zusammenkommen, treffen sich die Nordost-Liberalen bei einer Digitalkonferenz. Die Linke will verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen - mit Reformvorschlägen für Bildung, Gesundheit und Soziales. Auch ihre "Ost-Kompetenz" will die Partei wieder mehr hervorkehren. So fordert sie die Angleichung von Renten und Löhnen in Ost- und Westdeutschland. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte die Linke mit gut 13 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren. In jüngsten Umfragen kam sie auf elf Prozent.

FDP spürt Rückenwind

Umfragewerte von sechs Prozent in Mecklenburg-Vorpommern und die Rückkehr in den Landtag in Sachsen-Anhalt vor einer Woche bestärken hingegen die FDP, die 2016 den Einzug ins Parlament in Schwerin verpasste. Auch sie setzt auf Bildung, will mehr Lehrer einstellen und mehr Tempo bei der Digitalisierung. Die Nordost-Liberalen wenden sind auch gegen einen - ihrer Meinung nach - überzogenen Umweltschutz. Ländliche Räume sollten bewirtschaftet, nicht in Reservate verwandelt werden, heißt es im Programmentwurf - eine deutliche Gegenposition zu den Grünen.

