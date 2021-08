Linke startet in Rostock in Bundestagswahlkampf Stand: 27.08.2021 17:36 Uhr Die Linke ist am Freitag in Rostock auf dem Universitätsplatz in den Bundestagswahlkampf gestartet. Unter dem Motto "Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit" wollen sie ein zweistelliges Wahlergebnis erreichen.

Mit Dietmar Bartsch und Janine Wissler standen die beiden Spitzenkandidaten auf der Bühne. Ein Steuermodell, das die Reichen stärker zur Kasse bittet, kostenloser Nahverkehr, Krankenhäuser zurück in öffentlicher Hand und mehr Geld für die Bildung - damit will die Linke bei den Wählern punkten. In Rostock informierte sich das Spitzen-Duo unter anderem über das Unternehmen Caterpillar, das seinen Standort in Warnemünde möglicherweise schließen wird. 120 Arbeitsplätze würden damit wegfallen.

Vetro-Recht für Gewerkschaften bei Industrieverlagerungen ins Ausland

Nach dem Programm der Linken sollte bei einer geplanten Verlagerung des Standortes ins Ausland den Gewerkschaften ein Veto-Recht eingeräumt werden. Bei der Auftaktveranstaltung in Rostock gab sich Bartsch kämpferisch. Die Hansestadt ist sein Wahlkreis und er möchte dort das Direktmandat für die Bundestagswahl holen. Der Nordosten werde in den kommenden Wochen noch mehrfach Station von Wahlkampfveranstaltungen sein, kündigte er an.

