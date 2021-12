Stand: 13.12.2021 11:32 Uhr Linke kündigt an: 8. März ab 2023 offizieller Feiertag

Ab 2023 soll der 8. März, der Internationale Frauentag, in Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag sein. Dieses Datum nannte die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Landtag, Jeannine Rösler, am Montag. Bereits im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Linke war der neue Feiertag vereinbart worden, jedoch ohne dass ein konkretes Jahr genannt wurde. Nun soll den Angaben zufolge im März 2022 die notwendige Gesetzesänderung in den Landtag eingebracht werden, damit, wie es hieß, das Gesetzgebungsverfahren geordnet ablaufen könne. Außerdem sollten Unternehmer genug Zeit haben, den neuen Feiertag einzuplanen. Der Internationale Frauentag ist bisher nur in Berlin ein Feiertag - er wurde dort 2019 eingeführt. | 13.12.2021 11:31