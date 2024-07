Linke in MV wählt neuen Vorsitzenden auf Parteitag in Waren

Stand: 13.07.2024 07:10 Uhr

In Waren an der Müritz trifft sich heute die Linke in Mecklenburg-Vorpommern zum Landesparteitag. Im Mittelpunkt steht die Wahl eines neuen Vorsitzenden.