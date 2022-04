Linke in MV: "Rücktritt löst keine Probleme" Stand: 21.04.2022 15:00 Uhr Nach dem überraschenden Rücktritt der Linken-Co-Chefin Susanne Henning-Wellsow blickt auch der Landesverband der Linken in Mecklenburg-Vorpommern mit Sorge auf den Zustand der Gesamtpartei.

Die Spitze der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern hat den Rücktritt der Bundesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow bedauert. Der Landesvorsitzende Peter Ritter sagte dem NDR, er akzeptiere den Schritt. Allerdings löse ein Rücktritt keine Probleme.

Ritter für junge, feministische Politik

Die Krise der Bundespartei schlägt auch im Landesverband Wellen. Ritter sagte, die Partei müsse endlich ihre ewige Selbstbeschäftigung beenden. Ein zerstrittener Haufen sei keine Alternative, es gehe um Politik für die Menschen. Insgesamt müsse die Partei jünger und feministischer werden. Junge Frauen müssten sich aktiv in die Politik einbringen können, so Ritter. Seine Co-Landesvorsitzende Vanesssa Müller soll diese neue Richtung verkörpern. Auch die 22-Jährige bedauert den Rückzug von Hennig-Wellsow. Die Personalfrage müsse dringend gelöst werden, sagte sie. Müller hofft auf den Bundesparteitag Ende Juni in Erfurt.

Bartsch: Linke für die Jungen spannend

Auch einer der großen in der Partei, der Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, sagte, es sollte nichts übers Knie gebrochen werden, es gehe um eine sachliche Vorbereitung. Wichtig sei vor allem, dass die Linke für die Jungen wieder spannender werde. Dann ließen sich auch wieder Erfolge einfahren, allerdings nicht kurzfristig, so Bartsch.

Hennig-Wellsow hatte ihren Rücktritt mit ihrer private Situation und den Sexismus-Vorwürfen im Landesverband Hessen begründet.

