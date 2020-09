Stand: 23.09.2020 06:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Linke: Merkel soll bei Werftenrettung helfen

Die Opposition fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Hilfe für die angeschlagenen MV-Werften mit den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund. In einem Brief rufen die Chefs der Fraktionen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und im Bundestag, Simone Oldenburg und Dietmar Bartsch, die Kanzlerin auf, die Werftenrettung zur Chefsache zu machen.

Fraktionsvorsitzende verweisen auf Arbeitsplätze

"Die Zeit drängt", schreiben die beiden Spitzen-Linken an Merkel. Der Fortbestand der Werften hänge maßgeblich von der Unterstützung des Bundes ab: Wenn die Bundesregierung nicht zügig handele, setze sie die Zukunft aller drei Standorte aufs Spiel. Betroffen seien einschließlich der Zulieferer 16.000 Arbeitsplätze.

Minister und Gewerkschaft für Zwischenfinanzierung durch Bund

Am Montag hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) an den Bund appelliert, eine Zwischenfinanzierung aufzusetzen, um den drohende Zahlungsengpass zum Monatsende aufzufangen. Grund sind Verzögerungen bei Gutachten, die einen Fortbestand der Werften bescheinigen sollen. Deshalb kommen die Werften nicht wie geplant Anfang Oktober unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes. Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministerium wollte sich zu der Sache nicht äußern. Die IG Metall begrüßte eine Zwischenfinanzierung: Damit lasse sich Zeit gewinnen. Nach Informationen des NDR geht es bis zum Jahresende um insgesamt etwa 160 Millionen Euro.

