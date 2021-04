Stand: 21.04.2021 18:12 Uhr Lindholz: Mann stirbt nach Unfall mit Quad

Ein 81-Jähriger ist am Mittwoch mit einem Quad bei Lindholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) verunglückt und dabei ums Leben gekommen. Er sei aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und habe sich auf einem Acker überschlagen, teilte die Polizei mit. Das Quad sei auf dem Mann liegengeblieben. Der Mann wurde wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Rostock geflogen. Wie die Polizei am Nachmittag unter Berufung auf das Krankenhaus bekannt gab, sei der Mann in Folge der schweren Verletzungen gestorben. | 21.04.2021 18:08