Stand: 07.06.2019 05:49 Uhr

"Lila Bäcker" schließt rund 60 Filialen

Die insolvente Bäckereikette Lila Bäcker mit Hauptsitz in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Produktion im brandenburgischen Dahlewitz eingestellt. Rund 60 Filialen in Brandenburg werden ab heute nicht mehr öffnen. Betroffen sind etwa 200 Mitarbeiter.

Etliche Rechnungen nicht bezahlt

Hieß es am Montag noch, dass das Unternehmen durch ein Bankenkonzept gesichert sei und weiter produzieren könne, informierte Insolvenzverwalter Rolf Rattunde jetzt, das ein Betriebsteil nicht mehr zu retten sei. Die Kosten seien höher, als das was erwirtschaftet werde. In der betroffenen Produktionsstätte Dahlewitz wurde bisher Brot hergestellt. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV sind dort eine Reihe von Rechnungen zum Beispiel für Mehl nicht beglichen worden.

Produktion in Neubrandenburg und Pasewalk soll bleiben

Von vergangenem Montag an sollten etwa 3,5 Millionen Euro in das Unternehmen fließen, so war der Gläubigerausschuss informiert worden. Allerdings ist diese Finanzspritze offenbar von einer Bürgschaft über zehn Millionen Euro des Landes Mecklenburg-Vorpommern abhängig. Die Prüfungen im Wirtschaftsministerium dazu sind aber noch nicht abgeschlossen. Nach bisherigen Informationen sollen die Produktionsstandorte Neubrandenburg und Pasewalk erhalten bleiben.

