Lila Bäcker: Letzter Tag für Produktionsstätte in Pasewalk Stand: 26.01.2024 05:42 Uhr Heute werden in der Lila Bäcker-Produktionsstätte in Pasewalk die letzten Brote und Brötchen gebacken. Damit geht in Pasewalk eine lange Backtradition zu Ende.

Nach der Insolvenz von Lila Bäcker werden heute in Pasewalk die letzten Brote und Brötchen gebacken. Damit ist ab heute Schluss. Die meisten der rund 100 Beschäftigten arbeiten schon über Jahrzehnte am Standort Pasewalk für die Bäckereikette Lila Bäcker. Knapp 300.000 Brötchen und zwischen 40 und 60 Tausend Brote wurden täglich in Pasewalk gebacken, so eine leitende Mitarbeiterin.

Schließung der Filialen am Sonntag

In Pasewalk stehen auch die Lkw, die täglich Brot und Brötchen bis nach Bad Segeberg, Rügen, Berlin und in den Spreewald transportierten. Am Sonntag schließen dann auch die letzten Filialen von Lila Bäcker. Was von der Bäckereikette übrig bleibt, ist die Mäkelbörger Kuchenmanufaktur in Neubrandenburg. Dort backen rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin Kuchen und Torten für Großkunden.

Bäckerei zuvor nur durch Bürgschaft gerettet

Die Backkette hat schon lange mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Lila Bäcker hatte bereits Anfang 2019 mit rund 2.500 Mitarbeitern und 400 Läden Insolvenz angemeldet, war aber Dank einer Landesbürgschaft aus Schwerin im September 2019 mit 270 Filialen und 2.100 Mitarbeitern neu gestartet. Wegen der Pleite des Unternehmens verlor Mecklenburg-Vorpommern 14,4 Millionen Euro.

