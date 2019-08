Stand: 05.08.2019 11:20 Uhr

"Lila Bäcker": Bürgschaft nimmt erste Hürde

Das Finanzministerium des Landes hat den Antrag des Unternehmens "Lila Bäcker" auf Landesbürgschaft positiv beschieden. Die insolvente Bäckereikette hat eine Bürgschaft über 10 Millionen Euro beantragt.

Unternehmen schreibt schwarze Zahlen

Es gibt allerdings noch einen Vorbehalt. Wie ein Sprecher informierte, will das Finanzministerium noch bis Ende August den Insolvenzplan prüfen. Der soll nach Informationen von NDR 1 Radio MV am kommenden Montag den Gläubigern vorgelegt und dann auch genehmigt werden. Danach könnte der Vorbehalt aufgehoben werden. Nach Angaben des Insolvenzverwalters schreibe das Unternehmen wieder schwarze Zahlen. Früher als prognostiziert. Die Verhandlungen mit Großvermietern für Filialen seien konstruktiv verlaufen und Absatzziele wurden übertroffen, so Insolvenzverwalter Torsten Martini. 270 Filialen bleiben bestehen. Derzeit seien 2.180 Mitarbeiter bei der Kette tätig. Rund 100 Mitarbeiter würden zudem gesucht. Es soll weitere Umstrukturierungen geben. Geplant ist, die Firmenzentrale mit etwa 20 Mitarbeitern von Pasewalk nach Neubrandenburg zu verlegen.

Der Lila Bäcker hatte Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet, damals noch mit etwa 2.500 Mitarbeitern. Über mehrere Etappen war rund ein Drittel der 400 Filialen sowie Produktionen in Gägelow bei Wismar und Dahlewitz bei Berlin aufgegeben worden. Käufer und Investoren sind zwei Banken.

