Stand: 26.12.2020 12:07 Uhr Lietzow: Hilfsaktion nach Brand in Mehrfamilienhaus

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus n Lietzow (Landkreis Vorpommern-Rügen) an Heiligabend, bei dem alle 13 Bewohner von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden konnten, haben viele Menschen für die Betroffenen Kleidung und Dinge des Alltags gespendet. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Unterdessen ermittelt die Polizei weiter zur Brandursache. Noch ist nicht geklärt, warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen war. Es ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Alle Mieter sind bei Nachbarn und Verwandten untergekommen. Der Sachschaden wird bislang auf 150.000 Euro geschätzt. | 26.12.2020 12:07