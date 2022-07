Stand: 03.07.2022 16:24 Uhr Leventorf: E-Biker stirbt nach Sturz

Auf der Verbindungsstraße zwischen Levenstorf und Hinrichshagen haben Zeugen am Sonntagmittag einen bewusstlosen Mann mit Kopfverletzungen gefunden. Laut Polizei war er vermutlich mit seinem E-Bike gestürzt. Die Reanimation der Ersthelfer und des Notarztes blieben erfolglos. Der Schweizer, der seinen Urlaub in der Region verbrachte und keinen Helm trug, verstarb nach Polizeiangaben an der Unfallstelle. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. | 03.07.2022 16:22

