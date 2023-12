Letzte Landtagssitzung 2023: Kitas und Kliniken Stand: 15.12.2023 06:28 Uhr Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns kommt heute in Schwerin zu seiner letzten Plenarsitzung in diesem Jahr zusammen. Es geht um die Lage der Kliniken und Kitas.

In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr befasst sich der Landtag unter anderem mit der Zukunft der Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Die Fraktionen SPD und Linke wollen die Landesregierung beauftragen, sich beim Bund für eine Nothilfe für existenzbedrohte Kliniken einzusetzen.

Forderung nach Bundesprogramm für Kliniken

Die geplante Krankenhausreform des Bundes sei zu begrüßen. Doch viele Kliniken bräuchten dafür und auch aufgrund höherer Energiepreise zusätzliche Mittel, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD und Linken. Die Landesregierung solle sich deshalb beim Bund für ein einmaliges Nothilfeprogramm einsetzen. Besonders die Krankenhäuser im ländlichen Raum bräuchten auch spezielle Regelungen im neuen Gesetz, die eine umfassende ambulante Versorgung möglich machen.

Initiative will besseren Kita-Betreuungsschlüssel

SPD und Linke wollen mit einem weiteren gemeinsamen Antrag erreichen, dass Beamtinnen und Beamte künftig stärker auf ihre Verfassungstreue überprüft werden. Der Landtag befasst sich heute außerdem auf Antrag einer Volksinitiative erneut mit dem Thema Kita. Am Donnerstag hatte sich das Parlament in erster Lesung mit einer Gesetzesänderung dazu befasst. In einem ersten Schritt soll die Fachkraft-Kind-Quote in Kitas von derzeit 1:15 auf 1:14 geändert werden. Die Unterstützer der Volksinitiative fordern 1:10, in der Krippe 1:4.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.12.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Mecklenburg-Vorpommern Kinderbetreuung Gesundheitspolitik