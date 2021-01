Stand: 20.01.2021 11:40 Uhr Lernplattform "itslearning" soll Videofunktion bekommen

Das Lernmanagementsystem für Lehrer und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern soll eine Videofunktion erhalten. Laut Bildungsministerium ist der Start in wenigen Wochen geplant. Nach einem rund sechswöchigen Testbetrieb werde der Regelbetrieb beginnen. Das Land hatte vor einigen Monaten die Plattform "itslearning" eingeführt, mit der Schüler und Lehrer kommunizieren und Materialien austauschen können. Die Einführung der Videofunktion hatte zuvor die Linksfraktion gefordert und Kritik an der Landesregierung geübt. Visueller Kontakt sei grundlegend für echten Distanzunterricht, so die Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. | 20.01.2021 11:40