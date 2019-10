Stand: 21.10.2019 05:20 Uhr

Leonie-Prozess: Mutter als Zeugin geladen

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt. Die Schwurgerichtskammer hat die Mutter des Mädchens als Zeugin geladen.

Mutter wird verhört - unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

Nach Angaben der Kammer liegt ein Antrag des Anwaltes vor, die Frau hinter verschlossenen Türen zu hören. Darüber wird zu Verhandlungsbeginn entschieden. Die Mutter ist für die Anklage die einzige Zeugin aus dem Familienhaushalt, in dem noch ein jüngerer Bruder von Leonie und ein gemeinsames Baby des Paares lebten.

Vorwurf: Rettungskräfte zu spät informiert

Dem 28-jährigen Stiefvater von Leonie wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen dermaßen misshandelt haben, dass es infolge der Verletzungen am 12. Januar starb. Um die Misshandlungen zu verdecken, habe er erst viel zu spät Rettungskräfte informiert, hieß es in der Anklage. Der Mann schweigt bisher vor Gericht, will sich aber nach der Anhörung der Mutter äußern. Auch gegen die Mutter wird ermittelt: Ihr wird Tötung durch Unterlassen vorgeworfen, weil sie keine Hilfe holte.

