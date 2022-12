Stand: 17.12.2022 14:58 Uhr Lenschow: 85-Jährige stirbt bei Schwelbrand in ihrem Haus

Bei einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Lenschow/Herzberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine 85-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Feuer am Sonnabendmorgen aus noch unbekannter Ursache vermutlich im Bereich des Wohnzimmers ausgebrochen. Das gesamte Haus sei stark verrußt worden. Die 85-jährige Bewohnerin habe sich nicht rechtzeitig retten können und sei noch im Haus gestorben. Der Sachschaden wurde mit 250.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.12.2022 | 16:00 Uhr