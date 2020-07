Stand: 30.07.2020 17:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Leinen los! Pommernkogge "Ucra" nimmt Dienst auf

Die Pommernkogge "Ucra" ist am Donnerstagnachmittag feierlich im Stadthafen von Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Dienst gestellt worden. Über 18 Jahre hatte es gedauert, bis der Traditionssegler für den Schiffsverkehr zugelassen wurde. Während der Feierstunde würdigten Torgelows Bürgermeisterin Kerstin Pukallus (parteilos) und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die vielen Beteiligten, die in unzähligen Stunden ehrenamtlich an dem historischen Schiff mitgearbeitet haben.

Pommernkogge "Ucra" offiziell in Dienst gestellt Nordmagazin - 30.07.2020 19:30 Uhr Über 18 Jahre hat die Zulassung des Traditionsseglers für den Schiffsverkehr gedauert. Der Nachbau einer mittelalterlichen Hansekogge soll von Ueckermünde auf Fahrt gehen.







Nachbau einer Hanse-Kogge geht auf Fahrt

Danach folgte eine Ausfahrt mit 50 Gästen und der zwölfköpfigen Besatzung auf dem Stettiner Haff. Das 26 Meter lange und gut acht Meter breite Holzschiff ist ein Nachbau einer mittelalterlichen Hanse-Kogge und soll von Ueckermünde aus mit Schulklassen, Jugendgruppen sowie Touristen und anderen Geschichtsinteressierten auf Fahrt gehen.

Bau startete schon 2001

Der Nachbau des rund 150 Tonnen schweren Schiffs war 2001 über Arbeitsmarktprojekte in Angriff genommen worden und dauerte fast zwei Jahrzehnte. Am Ende verhinderte die Corona-Pandemie eine frühere Inbetriebnahme. Insgesamt flossen nach Angaben der Stadt Torgelow, die Eigentümerin der Pommernkogge ist, mehr als eine Million Euro in den Schiffsnachbau.

