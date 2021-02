Lehrlinge fahren jetzt günstig mit dem Azubi-Ticket Stand: 01.02.2021 05:09 Uhr Für Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder für private Ausflüge - von heute an gilt das Azubi-Ticket in Mecklenburg-Vorpommern. Lehrlinge können damit Busse, Straßen- oder Regionalbahnen nutzen.

Von heute an gilt das Azubi-Ticket Mecklenburg-Vorpommern. Die Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr im Land kostet 365 Euro und erlaubt Fahrten mit Bussen, Straßenbahnen oder Regionalzügen. Lehrlinge können das Ticket nicht nur für den Weg zum Arbeits- oder Berufsschulort nutzen, sondern auch in der Freizeit. Wirtschaft und Gewerkschaften hatten ein solches Ticket lange gefordert. Im Vorjahr willigte das Land ein, die auf jährlich etwa fünf Millionen Euro geschätzten Kosten zu übernehmen. Mit dem Geld sollen Einnahmeausfälle der Verkehrsbetriebe ausgeglichen werden. Kauf und Nutzung des Tickets sind laut Verkehrsministerium voll digitalisiert.

Einige Anträge wurden abgelehnt

Bislang sind nach Angaben des Ministeriums gut 700 Bestellungen eingegangen. 551 Tickets wurden bereits ausgegeben. Einige Anträge wurden abgelehnt, weil die geforderten Ausbildungsplatznachweise fehlten, hieß es. Das Verkehrsministerium rechnet mit einer deutlich größeren Nachfrage, sobald sich der derzeit massiv eingeschränkte Lehrbetrieb wieder normalisiert.

Als anspruchsberechtigt gelten neben Auszubildenden und Schülern an Fachgymnasien auch Freiwilligendienstleistende und Beamtenanwärter der Laufbahngruppe 1. Nach Erhebungen des Ministeriums könnten rund 34.000 junge Menschen im Land von dem Ticket profitieren. Die Unternehmerschaft wertet das Ticket als zusätzlichen Anreiz, in Mecklenburg-Vorpommern eine Ausbildung zu beginnen. Der DGB forderte die Arbeitgeber auf, auch den Eigenanteil der Lehrlinge zu übernehmen und so für ein kostenloses ÖPNV-Ticket zu sorgen.

