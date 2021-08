Lehrerstellen: Wirbel um Mail aus dem Bildungsministerium Stand: 11.08.2021 17:17 Uhr Nach der Veröffentlichung einer Mail des Bildungsministeriums an drei Schulämter fordern Lehrerverbände Aufklärung. In der Mail waren die Schulämter gebeten worden, zunächst weniger Lehrerstellen auszuschreiben.

Die Schulämter hatten mehr als 100 unbesetzte Lehrerstellen zur Ausschreibung gemeldet - am Tag nachdem Bildungsminsterin Bettina Martin (SPD) einen Rekord bei den Lehrer-Neueinstellungen verkündet und die Unterrichtsversorgung als gesichert beschrieben hatte. Per Mail wurden die Schulämter gebeten, ihre Stellen-Meldungen zumindest vorerst zu reduzieren.

"Fehler auf Arbeitsebene"

Aus dem Bildungsministerium hieß es, die umstrittene Mail sei fälschlicherweise an die Schulämter verschickt worden - ohne Wissen und auch nicht im Auftrag von Bildungsministerin Martin. "Diesen Fehler durch falsche Kommunikation bedauern wir", so ein Sprecher. Die Schulämter seien mittlerweile gebeten worden, die notwendigen Stellen ohne Zeitverzug auszuschreiben.

Mehr als 100 unbesetzte Lehrerstellen

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hatte einen Tag nach dem Schulstart, am 3. August, in einer Pressekonferenz gesagt, dass so viele Lehrer wie noch nie zum Schuljahresbeginn eingestellt worden seien und damit der Unterricht abgesichert werden könne. Aus der E-Mail geht aber hervor, dass die Schulämter zugleich mehr als 100 unbesetzte Lehrerstellen gemeldet hatten.

Weitere Informationen Mehr als 650 neue Lehrkräfte in MV angestellt 20 Prozent der neuen Lehrkräfte an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen sind Quereinsteiger. mehr

GEW verlangt mehr Transparenz

Der Landeschef des Verbandes Bildung und Erziehung, Michael Blanck, forderte, offene Lehrerstellen schnellstmöglich auszuschreiben und zu besetzen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verlangt mehr Transparenz, die Zahlen zur Besetzung von Lehrerstellen müssten vierteljährlich veröffentlicht werden.

Weitere Informationen 14 neue Lehrer aus Polen in MV im Dienst Das Pilotprojekt des Bildungsministeriums und der Arbeitsagentur ist Teil der Maßnahmen gegen den Lehrermangel. mehr

Linke beantragt Sondersitzung des Bildungssauschusses

Die Linke sprach von versuchter Manipulation und einem skandalösen Vorgehen des Bildungsministeriums. Ihre Fraktion habe eine öffentliche Sondersitzung des Bildungsausschusses im Landtag in der kommenden Woche beantragt, in der Ministerin Martin Rede und Antwort stehen müsse, erklärte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. "Zudem muss sie Auskunft über den tatsächlichen Bedarf an Lehrkräften geben."

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, Anne Shepley, meinte: "Dass Lehrkräfte in den Schulen fehlen, ist hinlänglich bekannt. Dass die Statistiken des Ministeriums nun aber Pressemitteilungen angepasst werden und aus diesem Grund möglicherweise Stellen nicht ausgeschrieben werden können, ist nicht hinnehmbar." Die AfD-Fraktion stellte die Frage, ob die Unterrichtsversorgung tatsächlich gesichert sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.08.2021 | 18:00 Uhr